Onderzoekers zien succes: cadeaubon als beloning helpt zwangere vrouwen van de sigaret af

In Nederland roken naar schatting zeker 10.000 vrouwen tijdens hun zwangerschap. Dat is niet zonder gevolgen: elke dag worden ongeveer 28 baby’s geboren die in de buik zijn blootgesteld aan schadelijke stoffen uit tabaksrook. Artsen en onderzoekers kijken daarom naar een opvallend simpele oplossing uit het Verenigd Koninkrijk: een beloningssysteem mét cadeaubonnen.

Een beloningssysteem? Met cadeaubonnen? Ja, het klinkt misschien gek, maar bij deze aanpak komen er dus echt geen medicijnen of medische ingrepen van pas om te zorgen dat iemand stopt met roken. Zwangere vrouwen die begeleiding krijgen bij het stoppen met roken, ontvangen een cadeaubon wanneer ze een bepaalde periode rookvrij blijven. Denk aan een week, een maand of langer. Met een ademtest wordt gecontroleerd of ze daadwerkelijk niet hebben gerookt.

Beloning op het juiste moment voor de zwangere vrouwen

Volgens onderzoekers van het Erasmus MC en het Trimbos-instituut kan deze aanpak juist tijdens de moeilijkste momenten helpen. „Veel vrouwen willen heel graag stoppen, maar nicotine geeft een direct beloningsgevoel”, zegt onderzoeker Linda van der Spek, verbonden aan het Sophia Kinderziekenhuis en het Trimbos-instituut, tegen NOS. „Door daar een andere, directe beloning tegenover te zetten, zoals een cadeaubon, vergroot je de kans dat ze het volhouden.”

Uit Britse studies blijkt dat de combinatie van coaching en cadeaubonnen effectief is. Zwangere vrouwen die naast begeleiding ook beloningen krijgen, hebben twee tot drie keer meer kans om succesvol te stoppen met roken dan vrouwen die alleen coaching volgen. Bovendien blijven ze op de langere termijn vaker rookvrij.

🚬 20 minuten van je leven Van roken weten we natuurlijk al veel langer dat het niet gezond is. Zo ontdekte een Brits onderzoek van de University College London (UCL) vorig jaar nog dat een sigaret roken gemiddelde 20 minuten van je leven af snoept. De impact van roken verschilt per geslacht: mannen verliezen gemiddeld 17 minuten per sigaret, terwijl vrouwen er 22 minuten voor inleveren. Maar de schade beperkt zich niet alleen tot levensjaren. „Rokers verliezen evenveel gezonde jaren als totale levensjaren”, waarschuwen de onderzoekers. Een 60-jarige roker heeft daardoor vaak de gezondheid van een 70-jarige niet-roker.

Gezondheidswinst én lagere zorgkosten

Die winst is niet alleen belangrijk voor moeder en kind, maar ook voor de zorgkosten. Roken tijdens de zwangerschap vergroot het risico op zuurstoftekort bij de baby, wat kan leiden tot vroeggeboorte en een laag geboortegewicht. Ook later in het leven is de kans op aandoeningen zoals astma groter.

Daarnaast laten onderzoeken zien dat kinderen van moeders die rookten tijdens de zwangerschap zelf gevoeliger zijn voor verslavingen. „Als je het roken niet stopt, kunnen gezondheidsproblemen zich van generatie op generatie blijven herhalen”, aldus Van der Spek.

Pilot in Nederland

In Nederland loopt inmiddels een pilot met 200 moeders to be en hun partners. Zij krijgen begeleiding bij het stoppen met roken, eventueel aangevuld met cadeaubonnen. Het doel is te onderzoeken of de Britse methode hier net zo goed werkt en of deze aanpak daadwerkelijk zorgkosten bespaart.

Als de resultaten positief zijn, willen de betrokken onderzoekers en artsen in gesprek met zorgverzekeraars en instanties zoals het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit. Uiteindelijk moet blijken of cadeaubonnen als hulpmiddel bij stoppen met roken kunnen worden vergoed vanuit het basispakket.

