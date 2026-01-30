Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Appels in Nederlandse supermarkten zitten bomvol pesticiden: ‘Cocktail aan chemische stoffen’

Je hebt ongetwijfeld de uitspraak an apple a day keeps the doctor away weleens gehoord. Maar klopt deze uitspraak anno 2026 nog wel? Uit een onderzoek van Pesticide Action Network (PAN) blijkt namelijk dat veel appels in Europese supermarkten een ‘cocktail’ aan chemische stoffen bevatten, die schadelijk kunnen zijn voor je gezondheid.

Het Pesticide Action Network kocht in 13 Europese landen, waaronder Nederland, in totaal 59 soorten appels. In Nederland ging het in het specifiek om de Elstar- en Delcorf-appels van de supermarktketens Jumbo, Albert Heijn en Lidl. Deze appels werden vervolgens grondig onder de loep genomen. De resultaten logen er niet om: het merendeel van de appels bevat meerdere pesticiden. Op slechts 7 procent van de appels werden geen sporen van pesticiden aangetroffen.

Appels zitten vol pesticiden en pfas

In ruim een derde van de appels zijn ook pesticiden aangetroffen die bewezen schadelijk zijn voor ongeboren kinderen. De appels bleken meer chemische stoffen te bevatten dan de wettelijke grens die voor (potjes) baby- en peutervoeding geldt. Daarnaast bleek twee derde van de appels ook ten minste één soort pfas te bevatten. Pfas is de verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen, waarvan sommige schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Pfas zit niet alleen in eten, maar ook in andere producten. Dat kun je op deze manier controleren.

Toch hoef je volgens Sjoerd van de Wouw van PAN niet bang te zijn dat je wordt vergiftigd door het eten van een appel. „Sneeuwwitje werd vergiftigd met een besmette appel. Dat zal met de huidige appels niet gebeuren. Genoeg fruit eten is gezond en nodig”, zo benadrukt hij. „Maar je wilt natuurlijk geen pfas en hormoonverstorende pesticiden aan bijvoorbeeld je kinderen geven, of eten als je zwanger bent.”

