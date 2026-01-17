Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gebruik je antibiotica én pijnstillers? Dat is niet altijd slim, blijkt uit onderzoek

Dankzij antibiotica genezen veel ziektes die vroeger gevaarlijk of zelfs dodelijk waren. Toch roept het gebruik van antibiotica veel vragen op. Wanneer gebruik je het te vaak? Wat gebeurt er als je het niet op de juiste manier slikt? En wat zijn de gevolgen daarvan voor je lichaam en voor de werking van het medicijn?

Daarnaast vragen veel mensen zich af of antibiotica veilig gecombineerd kunnen worden met andere medicijnen, zoals paracetamol of ibuprofen. Dat lijkt onschuldig, omdat pijnstillers vaak worden gebruikt om klachten zoals pijn of koorts te verminderen. Sommige medicijnen kunnen namelijk invloed hebben op hoe goed antibiotica werken in het lichaam.

Antibiotica samen met pijnstillers?

Het is belangrijk om goed te weten wanneer en hoe je antibiotica moet gebruiken. NTR Wetenschap deed onderzoek naar of je antibiotica eigenlijk kunt slikken in combinatie met bijvoorbeeld paracetamol of ibuprofen. Want zou het daardoor minder goed kunnen werken?

Stel, je bent ziek. Je krijgt een antibiotica-kuur voor de infectie en neemt paracetamol tegen de pijn. Dat klinkt logisch, maar Australische onderzoekers hebben gezien dat juist die combinatie ervoor kan zorgen dat antibiotica minder goed werkt. Volgens onderzoeker Bernard ter Kuile is dat een probleem. „Als een ziekteverwekker tegen heel veel antibiotica resistent is, kan het inderdaad gebeuren dat je in het ziekenhuis geen goed middel meer hebt om de patiënt te behandelen.”

Paracetamol en antibiotica

Hoe weten we of pijnstillers zoals paracetamol samen met antibiotica kunnen worden geslikt? „De onderzoekers kweekten bacteriën die vaak blaas- en darmontsteking veroorzaken. Ze gaven de bacteriën een antibioticum, samen met verschillende veelgebruikte pijnstillers, om te zien wat er gebeurde. En wat bleek, vooral als paracetamol en ibuprofen tegelijk werden gegeven, werden de bacteriën snel sterker en werkten meerdere soorten antibiotica minder goed”, zegt ter Kuile.

Volgens de onderzoekers komt dat doordat pijnstillers eiwitten in bacteriën activeren die ervoor zorgen dat het antibioticum sneller uit de bacterie verdwijnt.

Maar: moeten we dan stoppen met het slikken van pijnstillers als we een antibioticakuur nodig hebben? Volgens Ter Kuile is de uitkomst van het onderzoek vooral belangrijke informatie voor artsen.

Advies van artsen

Wat Ter Kuile vooral bedoelt is dat artsen moeten opletten met wat ze voorschrijven. „Er zijn combinaties die specifiek gevoelig zijn voor een bepaalde combinatie van ibuprofen en paracetamol met een bepaald antibioticum. Dus probeer dan die antibiotica voor te schrijven waar dat minder van toepassing is. De onderzoekers pleiten dan ook voor meer onderzoek naar hoe alledaagse medicijnen de werking van antibiotica beïnvloeden”, zegt Ter Kuile.

Let dus op: antibiotica samen met pijnstillers of andere medicijnen gebruiken, kan de werking verminderen, zeggen artsen.

Enkele tips voor het beste gebruik van antibiotica zijn;

Overleg altijd met een arts, ook als je in het buitenland bent.

Neem dagelijks de voorgeschreven hoeveelheid in en doe dat op het juiste tijdstip.

Maak een antibioticakuur altijd af en sla nooit een beurt over. Als je eerder wilt stoppen, omdat er bijvoorbeeld bijwerkingen zijn, overleg dan met een arts.

Gebruik je zelfzorgmedicijnen (receptvrij)? Meld dat altijd aan de apotheker om kijken of het veilig samengaat met antibiotica. Gebruik geen resten antibiotica van een vorige kuur, of antibiotica van iemand anders.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

