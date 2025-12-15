Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zonnebank nog schadelijker dan gedacht

Dat je je huid geen plezier doet door onder de zonnebank te gaan, wist je ongetwijfeld wel. Maar nieuw onderzoek legt pijnlijk bloot hoe schadelijk een zonnebank echt is.

Een kankerexpert pleitte eerder al voor een verbod op zonnebanken.

Bijna drievoudige toename van melanoom door zonnebank

Een nieuwe studie onder leiding van Northwestern Medicine en de Universiteit van Californië, San Francisco, die werd gepubliceerd in Science Daily, laat ontluisterende resultaten zien. Het gebruik van zonnebanken wordt in verband gebracht met een bijna drievoudige toename van het risico op een melanoom. Een melanoom is een agressieve vorm van huidkanker, die het meest levensbedreigend is omdat het snel kan uitzaaien. In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 800 mensen na diagnose van een melanoom. Het is de snelst toenemende vorm van kanker en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) verwacht dat de aantallen voorlopig blijven stijgen.

De onderzoekers analyseerden medische dossiers van ongeveer 3000 mensen die in het verleden gebruik hadden gemaakt van zonnebanken en vergeleken deze met ongeveer 3000 personen van dezelfde leeftijd die nooit gebruik hadden gemaakt van zonnebanken. Bij 5,1 procent van de mensen die gebruikmaakten van zonnebanken de diagnose melanoom gesteld, tegenover 2,1 procent van degenen die dat niet deden.

Schadelijker dan de zon

Mensen die onder de zonnebank gingen, hadden ook een grote kans op het ontwikkelen van een melanoom op lichaamsdelen die normaal gesproken beschermd zijn tegen de zon, zoals de onderrug en billen. Waar de zonnebankindustrie lang beweerde dat zonnebanken niet schadelijker zijn dan de zon, lijkt dit een belangrijke aanwijzing dat dat wel het geval is.

Verder onderzoek wees uit dat de huidcellen van zonnebankgebruikers bijna twee keer zoveel mutaties bevatten als die van niet-zonnebankgebruikers. Deze gevaarlijke mutaties werden over het hele lichaam gevonden.

👇 Wat zijn mutaties? Een mutatie is een verandering in een cel. Deze mutaties kunnen meestal geen kwaad, maar als ze in bepaalde genen zitten, kan het leiden tot kanker.

„Bij blootstelling aan de zon in de buitenlucht raakt misschien 20 procent van je huid het meest beschadigd”, zegt hoofdonderzoeker Pedram Gerami. „Bij gebruikers van zonnebanken zagen we dezelfde gevaarlijke mutaties over bijna het gehele huidoppervlak.”

