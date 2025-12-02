Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zingen blijkt verrassend goed voor je gezondheid

Een onderschatte work-out, een shotje gelukshormonen en sociale cohesie: zingen doet meer voor je gezondheid dan je denkt.

Dat meldt BBC News. Zingen is volgens wetenschappers een cognitieve, fysieke, emotionele en sociale handeling.

Zingen is goed voor sociale verbondenheid

Sommige antropologen geloven dat onze voorouders zongen voordat ze konden spreken. Nog steeds zijn onze hersenen en lichamen vanaf de geboorte afgestemd om positief te reageren op zang, denk aan slaapliedjes voor kinderen. Eerder bleek uit onderzoek al dat zingen voor je baby écht verschil maakt.

Zingen activeert de nervus vagus, een belangrijke zenuw in het lichaam. Ook gaat zingen gepaard met een langdurige en gecontroleerde uitademing. Beide zorgen ervoor dat endorfine wordt afgegeven, een gelukshormoon dat plezier, welzijn en pijnverlichting stimuleert. Verder activeert zingen ook een breed netwerk van neuronen aan beide kanten van onze hersenen. Daardoor lichten gebieden die taal, beweging en emotie verwerken op. Samen met de focus en ademhaling die je voor zingen nodig hebt, maakt dat zingen een effectieve manier om stress te verminderen.

Onderzoek toont bovendien aan dat volslagen vreemden ongewoon hechte banden kunnen smeden na een uur samen zingen. „Het brengt plotseling een gelijkheid in de ruimte waar de mantelzorgers geen mantelzorgers meer zijn, en de zorgverleners zingen ook hetzelfde liedje op dezelfde manier. En er is eigenlijk niet veel anders dat dat doet”, zegt Street, onderzoeker bij het Cambridge Institute for Music Therapy Research, tegen de BBC. Wel lijken er meer psychische voordelen te zijn voor mensen die in groepsverband of in een koor zingen, dan voor solozangers.

Longen en herstel bij hersenletsel

Ook is zingen goed voor de longen en luchtwegen. Volgens Keir Philip, klinisch docent longgeneeskunde aan Imperial College London, kan het een effectieve benadering zijn die traditionele behandelingen aanvult. „Voor sommige mensen kan kortademigheid ertoe leiden dat ze hun ademhaling veranderen, waardoor deze onregelmatig en inefficiënt wordt. Sommige zanggerichte benaderingen helpen hierbij door de gebruikte spieren, het ritme en de diepte te beïnvloeden, wat de symptomen kan helpen verlichten.”

Street bestudeert hoe muziek kan worden gebruikt om kinderen en volwassenen te helpen herstellen van hersenletsel. Ook daarvoor lijkt zingen een krachtig middel te zijn. Het meest illustere voorbeeld daarvan is voormalig Amerikaans congreslid Gabrielle Giffords, die in 2011 een schot in haar hoofd overleefde tijdens een moordaanslag. Therapeuten gebruikten liedjes om haar verbale vaardigheden terug te krijgen. Vergelijkbare benaderingen worden gebruikt bij mensen die een beroerte overleefden. Ook groeit het bewijs dat zingen voordelen biedt voor mensen die lijden aan cognitieve achteruitgang. Zingen vereist voortdurende aandacht en stimuleert het vinden van woorden en het verbale geheugen.

Onderschatte work-out

Tot slot is zingen is een onderschatte work-out. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat het, samen met verschillende stemoefeningen die getrainde zangers gebruiken om de toonhoogte en het ritme te verbeteren, een vergelijkbare training voor het hart en de longen is als wandelen op een gematigd tempo op een loopband.

Tegelijkertijd is zingen ook niet zonder risico voor mensen met onderliggende gezondheidsproblemen. Wie een luchtweginfectie heeft, kan de repetitie beter overslaan om andere mensen niet in gevaar te brengen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties