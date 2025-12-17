Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vrouwen betalen meer voor basiszorg dan mannen, dit is het verschil

Vrouwen zijn volgend jaar gemiddeld 83 euro meer kwijt aan hun zorgverzekering dan mannen, blijkt uit onderzoek van Independer. Dat komt vooral doordat vrouwen vaker aanvullende verzekeringen afsluiten en minder vaak kiezen voor het hoogste eigen risico.

Volgens jaar stijgt de premie voor de zorgverzekering opnieuw, terwijl de zorgtoeslag daalt. We gaan dus meer betalen, al kan waar je je verzekering afsluit, verschil maken. „Vrouwen sluiten vaker aanvullende verzekeringen af en kiezen minder vaak voor het hoogste eigen risico”, zegt Youri van der Avoird, zorgexpert bij Independer.

„Een hoog eigen risico, aanvullende verzekeringen en een dure basisverzekering zijn een individuele keuze. Maar dat vrouwen standaard duurder uit zijn met hun zorgverzekering omdat ze meer zorg nodig hebben, zoals blijkt uit cijfers van het CBS, laat zien dat het zorgstelsel niet altijd voldoende aansluit op de zorgbehoeftes.”

Vrouwen gemiddeld veel duurder uit voor basiszorg

In 2026 betalen vrouwen gemiddeld 1847 euro voor hun zorgverzekering, terwijl mannen 1761 euro kwijt zijn. Dat blijkt uit cijfers van Independer. Vrouwen geven de helft meer uit aan aanvullende verzekeringen dan mannen, maar ook voor de basisverzekering betalen ze gemiddeld 51 euro meer. Dat verschil komt voornamelijk doordat ze minder vaak kiezen voor het hoogste eigen risico, waarmee je tot 282 euro op je premie kunt besparen.

„Voor vrouwen zijn er meer aanvullende pakketten beschikbaar dan voor mannen, bijvoorbeeld voor zwangerschap en anticonceptie. Ook zien we in de praktijk dat minderjarige kinderen vaker zijn meeverzekerd op de zorgverzekering van de moeder dan die van de vader. In dat geval vallen de kinderen ook onder het uitgebreidere aanvullende pakket. Vrouwen tussen de 25 en 34 jaar betalen gemiddeld zelfs 118 euro meer voor hun zorgverzekering dan mannen van dezelfde leeftijd”, zegt Van der Avoird van Independer.

Ongelijkheid leidt tot meer zorggebruik

Uit een onderzoeksenquête van Independer, uitgevoerd door Q&A, blijkt dat de groep vrouwen die veel zorg gebruikt, groter is dan bij mannen. Omgekeerd is de groep die weinig zorg gebruikt bij mannen juist groter.

Ook blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat vrouwen meer contactmomenten hebben met de huisarts en medisch specialist, vaker pijnklachten ervaren, zich over het algemeen minder gezond voelen en meer medicijnen gebruiken dan mannen. Met andere woorden, ze hebben een grotere zorgbehoefte.

„Veel gezondheidsproblemen van vrouwen worden later herkend omdat de medische wetenschap grotendeels is gebaseerd op het mannenlichaam. Als je meer onderzoeken en behandelingen nodig hebt en dus meer zorg gebruikt, is het logisch dat je je breder verzekert en kiest voor het laagste eigen risico. Maar het is dus niet altijd een vrije keuze, zoals dat wel vaak bij mannen het geval is”, zegt Youri van der Avoird, zorgexpert bij Independer.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties