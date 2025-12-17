Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Supergriep’ en variant K: reden tot zorg?

De term ‘supergriep’ duikt deze winter steeds vaker op in de media. Ook hoor je steeds vaker de term ‘variant K’ vallen. Wat houden deze varianten in? En in hoeverre moeten we ons hier zorgen om maken, of gaat het om een relatief onschuldige griep? Metro zocht het uit.

Begin dit jaar waarschuwde viroloog Marion Koopmans al voor een nieuwe pandemie. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk spreken ziekenhuizen over een uitzonderlijk zware griepgolf, veroorzaakt door een zogenoemde variant K van het griepvirus, schrijft de Franse krant Le Figaro. Dat roept onvermijdelijk de vraag op: staan we aan de vooravond van iets nieuws en gevaarlijks, of is de onrust overdreven?

Wat is variant K?

Variant K klinkt misschien mysterieus en een tikkeltje exotisch. Toch hebben we hier niet te maken met een nieuw virus, maar een subvariant van het bekende griepvirus A (H3N2). Griepvirussen veranderen voortdurend: elk jaar ontstaan er kleine genetische variaties. Dat is ook de reden waarom het griepvaccin jaarlijks wordt aangepast.

Wat variant K bijzonder maakt, is niet zozeer zijn biologische eigenschappen, maar zijn dominante aanwezigheid. In veel Europese landen is deze variant verantwoordelijk voor het grootste deel van de besmettingen. Daardoor verspreidt de griep zich sneller en bereikt zij in korte tijd meer mensen dan in een gemiddeld winterseizoen.

Waarom spreken sommige media van een ‘supergriep’?

De term ‘supergriep’ klinkt alarmerend en ernstig, alsof het om een superzware griep gaat, waar je maar met moeite bovenop komt. Toch verwijst de term vooral naar de schaal en het vroege begin van de epidemie. De griepgolf begon dit jaar enkele weken eerder dan gebruikelijk en treft veel mensen tegelijk. Vooral in het Verenigd Koninkrijk leidde dat tot een sterke stijging van ziekenhuisopnames, waardoor ziekenhuizen opnieuw onder druk kwamen te staan.

Belangrijk is dat ‘supergriep’ geen medische term is, maar een benaming voor een uitzonderlijk hevig griepseizoen. Het virus zelf is in de basis niet anders dan eerdere griepvirussen.

Is deze griep gevaarlijker dan anders?

Volgens artsen en virologen zijn de klachten grotendeels hetzelfde als bij een klassieke griep. Denk daarbij aan hoge koorts, spierpijn, hoofdpijn, hoesten en een diepe vermoeidheid, die dagen tot weken kan aanhouden. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat variant K ernstiger ziekte veroorzaakt dan eerdere H3N2-varianten.

De impact zit vooral in de aantallen van mensen die besmet raken. Als veel mensen tegelijk besmet raken, neemt ook het absolute aantal ernstige gevallen toe. Bij mensen die extra kwetsbaar zijn, gaat het vooral om ouderen, jonge kinderen en mensen met een verminderde weerstand of chronische aandoeningen.

Hoe zit het met het griepvaccin?

Het huidige griepvaccin werd ontwikkeld voordat variant K dominant werd. Daardoor kan de bescherming tegen besmetting iets lager uitvallen. Toch blijft vaccinatie volgens experts belangrijk. Het vaccin zou vooral de kans verkleinen op ernstige ziekte, complicaties en ziekenhuisopname. Met andere woorden: ook als iemand ondanks vaccinatie griep krijgt, verloopt de ziekte doorgaans milder. Metro bracht ook in kaart wat je zelf kunt doen om besmetting te voorkomen.

Komt griepvariant K ook voor in Nederland?

Ja, ook in Nederland circuleert het H3N2-griepvirus, waaronder varianten die sterk lijken op variant K. Nederlandse gezondheidsinstanties volgen de situatie nauwlettend via internationale en nationale surveillance. Net als in andere Europese landen werd de griepactiviteit dit seizoen relatief vroeg waargenomen.

Tot nu toe is de situatie in Nederland beheersbaar, maar deskundigen waarschuwen dat de piek van het griepseizoen vaak pas later in de winter ligt. Daarbij speelt mee dat meerdere luchtwegvirussen, zoals RSV en covid-19, tegelijk kunnen circuleren. Dat kan extra druk leggen op de zorg.

