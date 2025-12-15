Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opnieuw waarschuwing voor levensgevaarlijke medicijnen: ‘Je weet niet wat je slikt’

Zware medicijnen die normaal gesproken alleen op doktersrecept te verkrijgen zijn, kun je te eenvoudig via het internet bestellen. Maar het Openbaar Ministerie waarschuwde vandaag opnieuw: doe dat niet.

Steeds vaker duiken er online webshops op die medicijnen verkopen die normaal alleen op recept verkrijgbaar zijn. Het gaat bijvoorbeeld om medicijnen voor ADHD, sterke pijnstillers en slaappillen. Er is al jaren een medicijnentekort.

Waarschuwing voor levensgevaarlijke medicijnen op het internet

Het Openbaar Ministerie in Den Haag sprak zich tijdens een zitting tegen twee verdachten van illegale handel in geneesmiddelen uit tegen het online bestellen van medicijnen. „Als je buiten de gebaande wegen online medicijnen bestelt, weet je niet wat je koopt”, aldus de Officier van Justitie. „Je weet niet wat je slikt en je weet niet wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.”

Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) raadt het af om via het internet medicijnen te bestellen. Het medicijn kan namelijk te veel werkzame stof bevatten, te weinig of misschien helemaal geen. Een onjuiste dosering kan gevaarlijk en zelfs levensbedreigend zijn. Ook kan het medicijn verontreinigd zijn, wat tot schade aan de organen kan leiden. Verder kunnen sommige medicijnen verslavend zijn. Naast de gevaren voor de gezondheid, loop je ook nog het risico om opgelicht te worden. Je kunt neppillen krijgen, of de medicijnen worden nooit bezorgd.

Hoe weet je of een website legaal is? Op de website www.aanbiedersmedicijnen.nl kun je zien of de aanbieder zich heeft aangemeld bij de overheid en welke medicijnen de aanbieder mag verkopen. De aanbieder moet daarnaast een EU-logo op de website hebben.

Zaak rondom dood 44-jarige vrouw

In de zaak waar het OM de oproep deed, worden een 28-jarige en een 33-jarige man uit Breda verdacht van het illegaal verhandelen en vervoeren van een grote hoeveelheid geneesmiddelen. De dood van een 44-jarige vrouw leidde tot de vondst van de medicijnen. De vrouw werd op 1 april dood gevonden in haar huis in Voorburg.

Ze overleed na het slikken van medicijnen met nitazeen, een sterke pijnstiller die moeilijk te doseren is en daardoor snel kan leiden tot een overdosis. Bij de vrouw werden verschillende soorten pillen aangetroffen, meldt het OM, onder meer de pijnstiller oxycodon met daarin nitazeen.

De dood van de vrouw wordt de mannen niet aangerekend, omdat niet is vast te stellen dat de dodelijke pil afkomstig is van een van deze twee verdachten, aldus justitie. Bij de 28-jarige verdachte trof de politie een grote hoeveelheid illegale geneesmiddelen aan, meldt het OM. De andere verdachte was werkzaam bij een postbedrijf. Hij zou de bestellingen naar een sorteercentrum hebben gebracht. Uiteindelijk nam de politie honderdduizenden pillen in beslag met daarin uiteenlopende stoffen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties