Ontdekking: één eiwit kan verouderend immuunsysteem jonger maken

Onderzoekers van de University of Illinois Chicago hebben ontdekt dat één specifiek eiwit in het bloed een belangrijke rol speelt bij het ouder worden van ons immuunsysteem. Hoe zit dat precies?

We worden allemaal ouder, en de een heeft daar meer problemen mee dan de ander. Deels kun je dat proces wel afremmen, zo ontdekten onderzoekers van de University of Illinois Chicago.

Door een specifiek eiwit opnieuw toe te voegen aan het bloed bij muizen, konden de onderzoekers verouderde stamcellen zich weer als jonge cellen laten gedragen. Dat biedt hoop voor de aanpak van ouderdomsziekten die te maken hebben met het bloed en de afweer.

Wat gebeurt er als we ouder worden?

Als we ouder worden – een proces waar niemand aan ontkomt – verandert er van alles in ons lichaam en in onze psyche. Ons uiterlijk verandert: we krijgen grijs haar, worden kaal en krijgen meer rimpels. Ook onze spierkracht neemt af, maar uiteindelijk tast ouderdom ook ons immuunsysteem aan, waardoor we sneller vatbaar zijn voor ziektes en kwalen. In het beenmerg zitten stamcellen die alle bloed- en afweercellen aanmaken. Deze zogenoemde bloedstamcellen werken bij jonge mensen efficiënt, bovendien zijn ze in balans.

Met het ouder worden raken deze stamcellen echter uit evenwicht. Ze maken steeds minder afweercellen aan die nodig zijn om infecties te bestrijden en maken juist meer cellen die te maken hebben met ontstekingen. Daardoor worden ouderen vatbaarder voor ziekten en werkt hun immuunsysteem minder goed.

De rol van één belangrijk eiwit

De onderzoekers ontdekten dat dit proces deels wordt veroorzaakt door een daling van een eiwit dat platelet factor 4 heet. Grote kans dat je nog nooit van dat eiwit hebt gehoord, maar het speelt wel een belangrijke rol. Bij jonge mensen zorgt dat eiwit ervoor dat stamcellen zich niet te vaak delen. Het werkt als een soort rem.

Bij ouderen wordt er steeds minder van dit eiwit aangemaakt. Daardoor gaan stamcellen zich vaker delen dan nodig is. Dat vergroot de kans op fouten in het DNA, wat kan leiden tot ontstekingen, bloedkanker en andere gezondheidsproblemen.

Verouderingsproces deels terugdraaien

De experimenten zijn dus niet toegepast op mensen, maar op muizen. In de onderzoeken gaven de onderzoekers oudere muizen dagelijks platelet factor 4. Na een aantal weken zagen hun bloed- en immuuncellen er weer jonger uit en functioneerden ze ook beter. Hetzelfde effect werd gezien toen het eiwit werd toegevoegd aan menselijke stamcellen in het laboratorium. Volgens hoofdonderzoeker Sandra Pinho laat dat zien dat veroudering van het bloedsysteem niet volledig vaststaat, maar deels omkeerbaar kan zijn, zegt hij tegenover het wetenschappelijke tijdschrift Euronews.

Geen wondermiddel, wel veelbelovend

De onderzoekers benadrukken dat dit eiwit geen magische oplossing is die alle veroudering stopt. Dat zou natuurlijk verre van realistisch zijn. Wel zou het in de toekomst onderdeel kunnen worden van behandelingen die helpen om het immuunsysteem langer gezond te houden en leeftijdsgebonden ziekten te verminderen.

Wat het onderzoek vooral laat zien, is dat het lichaam meer herstelvermogen heeft dan we lange tijd dachten. Door beter te zicht te krijgen op de manier waarop het immuunsysteem veroudert, kunnen wetenschappers mogelijk nieuwe manieren ontwikkelen om mensen langer gezond te houden. Maar dat is niet het enige: ook bepaalde gezonde gewoontes helpen je om gezond oud te worden, net als een gevoel van zingeving.

