Onderzoek: eten van vette kazen kan het risico op dementie verlagen

Wat is er heerlijker dan een kaasplakje met brie, camembert en mascarpone, vergezeld met een lekker glaasje wijn? Je voelt je misschien schuldig over de calorieën, maar dat hoeft helemaal niet. Het consumeren van vette kazen kan namelijk verband houden met een verlaagd risico op dementie, volgens een grootschalig onderzoek onder 28.000 personen.

Uit een groot Zweeds onderzoek blijkt dat mensen die regelmatig volvette kaas en room eten, minder kans hebben om dementie te ontwikkelen, schrijft het Franse dagblad Le Figaro. Even een nuance: dat wil nog niet zeggen dat je je de hele dag vol moet eten met kaas. Metro schreef al eerder over hoeveel kaas je mag eten op een dag. Het gaat niet om grote hoeveelheden, maar om kleine, dagelijkse porties die voor veel mensen haalbaar zijn. Ook als je niet zo’n kaasliefhebber bent, is het prima te doen op een toastje.

Wat is er onderzocht?

Onderzoekers volgden meer dan 27.000 volwassenen in Zweden gedurende ongeveer 25 jaar. Hun eetpatroon werd uitgebreid in kaart gebracht. Aan het begin van het onderzoek gaven de deelnemers uitgebreid aan wat zij aten, maar ook hoe zij hun eten bereidden en hoe hun eetpatroon er in de jaren daarvoor uitzag. Zo ontstond er voor de onderzoekers compleet beeld. In de jaren daarna werd bijgehouden wie van de deelnemers dementie ontwikkelde.

Twee plakken volvette kaas? Minder kans op dementie

De resultaten laten zien dat mensen die dagelijks ongeveer twee plakken volvette kaas aten, duidelijk minder risico hadden op dementie. Hun kans op dementie lag gemiddeld 13 procent lager en het risico op vasculaire dementie, een vorm die te maken heeft met problemen in de bloedvaten van de hersenen, was zelfs 29 procent lager. Daarnaast zitten er nog meer voordelen aan: zo zou huttenkaas (een magere kaassoort) kunnen helpen bij slaapproblemen.

Volle room is lang niet zo slecht

Ook is er goed nieuws voor liefhebbers van volle room, wat vaak in gerechten wordt gebruikt. Dit bleek samen te hangen met een lager risico op dementie: mensen die elke dag ongeveer één tot twee eetlepels volle room gebruikten, hadden een 16 procent kleinere kans op dementie dan mensen die helemaal geen room namen.

Het effect werd alleen gezien bij volle producten, zoals kaas met meer dan 20 procent vet en room met een vetgehalte van 30 tot 40 procent. Magere zuivelproducten en light-varianten lieten dit verband niet zien. Vet werd jarenlang in het verdomboekje geplaatst en gezien als dikmaker, maar er blijken dus ook gezondheidsvoordelen aan te zitten.

Geldt dit voor iedereen?

Voor de ziekte van Alzheimer werd alleen een lager risico gevonden bij mensen zonder een bepaalde genetische risicofactor, het zogeheten APOE e4-gen. Dat is een ingewikkelde afkorting, maar het betekent eigenlijk dat het mogelijke beschermende effect niet voor iedereen geldt en sterk kan verschillen per persoon. Kortom: als je regelmatig vette kaas eet, is dat geen garantie dat je geen dementie ontwikkelt.

Ook andere leefstijlfactoren spelen een rol

Volgens experts spelen andere leefstijlfactoren een veel grotere rol voor de gezondheid van de hersenen. Denk bijvoorbeeld aan regelmatig bewegen, gezond en gevarieerd eten, niet roken, geen of het liefst zo weinig mogelijk alcohol drinken en zowel lichamelijk als mentaal actief blijven. Dit is belangrijker dan het focussen op één enkel voedingsmiddel. Vette kaas is dus geen wondermiddel – zoals niets dat is in het voorkomen van dementie – maar kan wel helpen bij het voorkomen.

