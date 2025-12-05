Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nieuw vaccin tegen allergie in zicht

Hooikoorts, een notenallergie: voor veel mensen betekent een allergie dat zij moeten leven met constante alertheid. Maar onlangs is een vaccin ontwikkeld dat het risico op ernstige allergische reacties drastisch zou kunnen verminderen. Hoe ziet dat precies?

Een allergie is erg vervelend, het is iets waar je constant rekening mee moet houden. Heb je een pinda-allergie, dan kan het eten van een product waarin bestanddelen van pinda’s verwerkt zitten, al een levensbedreigende reactie uitlokken. Vaak is een allergie aangeboren, maar het kan ook op latere leeftijd ontstaan.

Onderzoekers hebben nu een experimenteel vaccin ontwikkeld dat muizen beschermde tegen allergische reacties, ook wanneer die muizen werden blootgesteld aan stoffen die normaal ernstige allergie- of anafylaxie-reacties veroorzaken. In dat onderzoek blijkt dat de muizen tot een jaar lang beschermd bleven tegen de respons van hun immuunsysteem. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in Science Translational Medicines.

Onderzoek naar mRNA-technieken

Ook de universiteit van Pennsylvania deed onderzoek naar mRNA-technieken (die we nog wel kennen van de bekende coronavaccins): volgens de onderzoekers kan een mRNA-vaccin in de toekomst niet alleen seizoens- of luchtwegallergieën aanpakken, maar ook voedselallergieën.

Bij beide benaderingen gaat het radicaal anders dan klassieke allergie-immunotherapie. In plaats van geleidelijk “wenning” aan allergenen, probeert het vaccin het immuunsysteem zo te “herprogrammeren” dat het überhaupt niet te heftig reageert op stoffen die normaal een allergische reactie uitlokken.

Waarom dit veelbelovend is, maar we voorzichtig moeten zijn

Onderzoekers zijn hoopvol over dit vaccin. Waar behandelingen nu vaak langdurig of zelfs levenslang zijn, bood het vaccin bij muizen tot een jaar bescherming. Ook is het vaccin breed toepasbaar. mRNA-vaccins kunnen worden toegepast op verschillende allergenen, van pollen en huisstof tot voedsel- en gifallergieën.

Toch is er ook een kanttekening te plaatsen. Hoewel de eerste resultaten hoopgevend zijn, is er voorlopig alleen bewijs uit dierstudies. Een vaccin dat bij muizen werkt, betekent niet automatisch dat het ook bij mensen zo is. Het immuunsysteem is complex en reageert anders.

Bovendien zijn allergieën zeer divers. Wat helpt bij één type (bijvoorbeeld notenallergie) betekent nog niet dat het ook direct toepasbaar te zijn op een andere allergie. Ook zijn er nog geen grootschalige klinische studies bij mensen gepubliceerd waarin effectiviteit en veiligheid van zo’n allergievaccin wordt onderzocht.

Wat betekent dit voor mensen met allergie of anafylaxie?

Voor nu verandert er niks: standaard adviezen blijven gelden. Bijvoorbeeld het vermijden van triggers, bij ernstige allergie altijd een adrenalinepen bij je hebben, en bij acute reacties direct medische hulp inschakelen.

Voor nu is het van belang dat het vaccin nog beter wordt getest, op veiligheid (bij gezonde vrijwilligers), dan effectiviteit, vervolgens op verschillende types allergenen. Pas daarna kunnen we met zekerheid zeggen of een ‘allergievaccin’ realistisch is.

