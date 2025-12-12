Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Met nat haar in de kou lopen: word je daar nou echt ziek van?

Je hebt vast al eens van je ouders of grootouders gehoord: „Föhn eerst je haar voor je naar buiten gaat.” Het klinkt als een goedbedoelde waarschuwing, en eigenlijk ook best logisch. Deze uitspraken zijn zo ingeburgerd dat ze bijna als feiten aanvoelen. Toch zie je zelden hard bewijs dat nat haar en koude lucht je écht ziek maken. Dat zorgt al generaties lang voor discussies.

Klopt deze waarschuwing eigenlijk wel? Worden we ziek als we in de kou met nat haar buiten zijn en hadden onze ouders gelijk? Prof. dr. Dirk Devroey, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), kent dat spanningsveld maar al te goed. In zijn jarenlange carrière als arts heeft hij talloze van dit soort generatieconflicten meegemaakt én heeft hij ze proberen te ontkrachten met wetenschappelijke uitleg.

Met nat haar naar buiten

Devroey zocht dit specifieke vraagstuk uit bij de Universiteit van Vlaanderen. „In de winter loopt iedereen weleens een verkoudheid op. Maar om uit te kunnen leggen of dat door nat haar komt, moet je eerst begrijpen hoe je een verkoudheid krijgt. Een verkoudheid krijg je van kleine beestjes, microben; virussen vooral. Die beestjes komen binnen via druppels (bijvoorbeeld een hoest of nies) van mensen die verkouden zijn. Bijvoorbeeld mensen die je in de bus tegenkomt of mensen die thuiszitten”, zegt de hoogleraar.

Hij vervolgt: „Die druppeltjes adem je vervolgens zelf in. In die druppeltjes zitten virussen, en die zorgen ervoor dat je verkouden wordt. Er bestaan zelfs tienduizenden verschillende virussen die een verkoudheid kunnen veroorzaken.”

„Wat voel je als je verkouden bent? Vooral keelpijn, je hebt een loopneus en hoofdpijn. Je voelt je wat moe, krijgt spierpijn en hebt vaak de behoefte om te rusten. En griep lijkt in zekere zin op een verkoudheid: ook dat wordt veroorzaakt door een virus, maar door een ander soort virus, namelijk het influenzavirus”, zegt Devroey.

Aan de kou te verwijten?

Maar kun je de kou en verkoudheid dan echt niet aan elkaar koppelen? Devroey zegt overduidelijk van niet. „Maar hoe is dat misverstand dan ontstaan? Nou, de symptomen van een verkoudheid, rillen, kou hebben, spierpijn, zijn eigenlijk dezelfde als de klachten die je hebt als je buiten in de kou loopt.”

Daar zit geen misverstand, zegt de hoogleraar: „Je hebt het dan ook koud, je gaat rillen en hebt misschien een beetje spierpijn. Maar het een is niet het gevolg van het ander, het lijkt alleen op elkaar. Ik kan jullie verzekeren, je zal niet ziek worden door met nat haar buiten te lopen. Ook niet met dit koude weer.”

