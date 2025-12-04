Redactie Metro
Redactie Metro Gezondheid vandaag
Leestijd: 1 minuut

Aantal meldingen kinderen in ziekenhuis door vapen opgelopen

epa11245032 Children use vaping products in London, Britain, 26 March 2024. Tadeu Marroco, chief executive of British American Tobacco (BAT), claims the UK government's Tobacco and Vapes Bill, which will ban disposable vapes, will not be 'effective.' BAT is also calling for vape sellers to be licensed, and for licences to be taken away from firms caught selling to minors. Minimum age for legally buying vapes in the UK is 18. EPA/TOLGA AKMEN
ANP / EPA / Tolga Akmen

Het aantal meldingen van kinderen die in het ziekenhuis zijn beland door vapen is dit jaar opgelopen. Vorig jaar kwamen er bij een speciaal meldpunt hierover minstens 14 meldingen binnen, dat aantal is dit jaar verder opgelopen naar 31. Kinderlongarts Marije van den Beukel (HaaglandenMC) bevestigt donderdag berichtgeving hierover door NU.nl.

Bij de meldingen hoorden lichamelijke klachten zoals ernstige benauwdheid, een klaplong, hartkloppingen en bloed ophoesten. Sommige minderjarigen vertoonden sufheid en zelfs bewusteloosheid door het vapen.

„Schokkend”, aldus Van den Beukel daarover. „Het gaat hier om nicotinevergiftiging.” Ze beschrijft dat kinderen online of via dealers de hand kunnen leggen op bijzonder schadelijke ’turbovapes’, die wel zo’n 15.000 puffs kunnen leveren. „Dat komt overeen met de hoeveelheid nicotine in ongeveer 15 tot 20 pakjes sigaretten. Ze consumeren dat in vier à vijf dagen. Ze krijgen zo idioot veel nicotine in korte tijd binnen.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties