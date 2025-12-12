Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bijzonder effectief middel ontdekt tegen postcovid-klachten: eerste resultaten zijn veelbelovend

De tijd van een avondklok en een lockdown ligt alweer een tijdje achter ons, maar bij een grote groep Nederlanders speelt covid nog steeds een grote rol in hun leven. Maar liefst 400.000 mensen kampen nog steeds met klachten door postcovid, ook wel long covid genoemd. Voor hen is er echter goed nieuws: er is namelijk een middel gevonden dat bijzonder effectief blijkt te zijn tegen postcovid.

Bij de bestrijding van langdurige klachten na covid, blijkt lidocaïne bijzonder effectief te zijn. Dat middel wordt al zeker 70 jaar lang gebruikt als verdovings- en pijnstillend medicijn. In aangepaste vorm blijkt het echter ook klachten van postcovid te kunnen verminderen. Dat werd per toeval ontdekt door artsen van Excellent Care Clinics, een zelfstandige pijnkliniek in Velsen-Noord.

Long covid en lidocaïne

Deze kliniek behandelt al jarenlang mensen met neuropathische pijn via een infuus, waaronder mensen die lijden aan postcovid. Omdat het belastend was voor deze patiënten om steeds naar de kliniek te moeten komen, ontwikkelden zij een manier zodat patiënten het midel zelf onder hun huid konden injecteren. En met succes: meerdere mensen zagen hun postcovid-klachten verminderen.

Een eerste verkennende studie onder 103 ernstig zieke patiënten wees uit dat er 80 procent verbetering te zien was. De verbeteringen varieerden van kleine stappen vooruit tot het volledig verdwijnen van de symptomen die horen bij postcovid, zegt hoofdonderzoeker Wendy Scholten-Peeters, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Niet goedkoop

Zij zegt dat maar liefst 28 van de 30 klachten verminderden, waaronder zenuwpijn en neurologische klachten. Het gaat bijvoorbeeld om klachten als hersenmist, malaise na inspanning (PEM) en overprikkeling. Ze hebben allerlei patiënten in de groep gehad, ook hele zware gevallen van mensen die 19 tot 20 uur per dag op bed lagen. Gemiddeld hadden zij 2,5 jaar klachten van postcovid.

De behandeling wordt handmatig bereid bij de apotheek, omdat het uit verschillende componenten bestaat. Goedkoop is het niet: Lidocaïne kost 27 euro per keer en moet meerdere keren per dag worden toegediend. Daardoor kost de behandeling al snel ruim 3000 euro per maand. De behandeling wordt niet vergoed, omdat er eerst nog meer onderzoek nodig is.

Sterke aanwijzing voor effectiviteit

De huidige studie is namelijk een observationele studie, wat betekent dat onderzoekers alleen observeren wat er gebeurt en dat vergelijken met de periode voordat de behandeling startte. Daardoor kan wetenschappelijk niet met zekerheid worden gezegd dat de behandeling de oorzaak is van de verbetering, maar het geeft in ieder geval wel een sterke aanwijzing, vooral omdat er in de vier weken vóór de behandeling bijna geen verandering te zien was.

