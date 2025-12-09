Meer kinderen hebben obesitas, artsen slaan alarm
Kinderartsen trekken aan de bel: het aantal minderjarigen met (ernstige) obesitas blijft snel toenemen. In Nederland hebben inmiddels bijna 400.000 kinderen overgewicht, waarvan een kwart obesitas. Dat betekent dat tienduizenden kinderen al op jonge leeftijd serieuze gezondheidsrisico’s lopen.
Voor Lissy de Ridder, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), is de maat vol. „Hoeveel erger moet het worden voordat de politiek ingrijpt?”, uit ze haar zorgen tegen persbureau ANP.
Medicatiegebruik neemt toe en wachtlijsten groeien
De gevolgen van deze stijgende cijfers zijn duidelijk zichtbaar in de zorg. Kinderartsen melden dat er inmiddels vijf keer zoveel obesitasmedicatie wordt gebruikt als een aantal jaar geleden.
Tegelijkertijd groeien de wachtlijsten voor gespecialiseerde behandelingen en programma’s, omdat de vraag veel sneller stijgt dan de capaciteit. Die behandeling is vaak hard nodig: obesitas kan leiden tot ernstige klachten als leververvetting, gewrichtsproblemen en diabetes type 2. Steeds vaker zien artsen dat deze ziekte al op de basisschoolleeftijd ontstaat.
Structurele maatregelen nodig tegen obesitas
Volgens de NVK is dit geen individueel probleem, maar een maatschappelijk vraagstuk waar structurele maatregelen voor nodig zijn. Ook De Gezonde Generatie, een samenwerkingsverband van gezondheidsfondsen, vindt dat het tijd is voor stevig preventiebeleid.
De organisaties wijzen erop dat kinderen niet zelf kiezen voor een omgeving vol goedkope, calorierijke producten en constante verleiding.
Verantwoordelijkheid voor de overheid
De Ridder benadrukt dat de overheid hierin een duidelijke verantwoordelijkheid heeft. „De overheid heeft een zorgplicht, die ze kan waarmaken via wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door gezond eten goedkoper te maken of een verbod op reclame voor ongezond eten en drinken gericht op kinderen.”
Volgens haar is het essentieel om de leefomgeving van kinderen gezonder te maken, zodat preventie niet alleen een taak van ouders en scholen wordt.
Kinderartsen hopen dat het nieuwe kabinet de cijfers niet langer naast zich neerlegt. Want hoe eerder kinderen geholpen worden, of beter nog, hoe eerder obesitas voorkomen wordt, hoe groter de kans op een gezonde toekomst.
