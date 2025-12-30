Zoveel hoger is het risico op borstkanker als je alcohol drinkt
Vrouwen die alcohol drinken, lopen aanzienlijk meer risico op borstkanker dan vrouwen die niet drinken. Suzanne Pelt van gezondheidsplatform Smart Health maakt zich zorgen en wil het bewustzijn hierover vergroten.
Jaarlijks krijgt één op de zeven vrouwen in Nederland borstkanker. Bij ruim 5 procent van de gevallen speelt erfelijke aanleg een rol, 28 procent van de borstkankergevallen hangt samen met een ongezonde leefstijl. „Alcohol is een belangrijke, maar onderschatte risicofactor”, zegt Pelt. Naast dat je er kanker van kunt krijgen, is alcohol ook slecht voor onder meer je lever en hart.
Relatie tussen borstkanker en alcohol
In Nederland drinkt 71,8 procent van de vrouwen alcohol. Uit recent internationaal onderzoek blijkt dat vrouwen die alcohol drinken, 13 procent hoger risico lopen op borstkanker, dan vrouwen die niet drinken. Dat risico neemt toe met de hoeveelheid alcohol: lichte drinkers hebben een 6 procent hoger risico, matige drinkers 20 procent en zware drinkers 47 procent. Ook vrouwen die één glas alcohol per dag drinken, lopen al een verhoogd risico. Dat geldt zowel vóór als na de menopauze. Pelt: „Er bestaat daarmee geen veilige hoeveelheid alcohol als het gaat om het borstkankerrisico.”
Nog weinig vrouwen zijn op de hoogte van de risico’s: 10 tot 20 procent van de Europese bevolking weet dat alcohol het risico op borstkanker vergroot. Dat lage bewustzijn vormt een belangrijke belemmering in het voorkomen van borstkanker, betuigt Pelt. „Preventie begint bij kennis: vrouwen moeten weten hoe leefstijl hun gezondheid beïnvloedt om zelf de regie te nemen over hun gezondheid.”
KWF Kankerbestrijding en het MDL Fonds pleitten eerder al voor een label op de verpakking van alcoholhoudende dranken, dat waarschuwt voor de verhoogde kans op zeven soorten kanker. Naast bostkanker zijn dat mond-, keelholte-, strottenhoofd-, slokdarm-, lever- en darmkaker. Ruim helft van de Nederlanders weet überhaupt niet dat er een relatie is tussen alcohol en kanker, bleek uit de Kennismonitor Alcohol.
