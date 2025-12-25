Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Slecht nieuws voor hooikoortspatiënten: hazelaars bloeien eerder dan ooit

Mensen met hooikoorts… we hebben slecht nieuws voor jullie. De hazelaars staan dit jaar eerder in bloei dan ooit. Dat kan leiden tot hooikoortsklachten, meldt Nature Today.

„Niet eerder stonden hazelaars zo vroeg zo uitgebreid te bloeien als dit jaar. En niet eerder telde het LUMC zoveel hazelaarpollen in december als dit jaar.”

Hazelaars bloeien eerder dan ooit

Het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden en het Elkerliek-ziekenhuis in Helmond meten de pollenconcentraties in de lucht.

De vroege bloei van de hazelaar komt volgens Nature Today door de tot nu toe „zeer hoge temperaturen” in december. „De start van de hazelaarbloei is sinds 1977 zo’n veertig dagen vervroegd.” En dat is slecht nieuws voor de mensen met hooikoorts…

Pollenval op het dak

Voor 2004 werden in december nooit pollen van hazelaars aangetroffen in de zogenoemde ‘pollenval’ op het dak van het LUMC. „Tot dit jaar werd de hoogste dagconcentratie van zes pollen geteld in 2022″, aldus Nature Today. „Dit jaar liep de hazelaarpollenconcentratie op 18 december op tot twaalf pollen per kubieke meter lucht.”

Ook de elzen staan al in bloei, wat eveneens hooikoortsklachten kan veroorzaken. Of de vrieskou invloed heeft op de boomsoorten is nog even afwachten, schrijft de natuursite.

Koude kerst, daarna warmt het iets op

Want koud, dat is het op dit moment zeker. Vooral Eerste Kerstdag is het volgens het we erbureau ijzig. De lucht is helder en er is nauwelijks bewolking, waardoor de zon de hele dag zichtbaar is.

Na de kerstdagen komt er langzaam verandering in het weerbeeld. In het weekend stijgt de temperatuur voorzichtig en wordt het minder winters. Het blijft overal droog en de zon krijgt af en toe ruimte, al neemt de bewolking wel toe. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 4 graden in Limburg tot zo’n 7 graden aan zee, waar het zeewater de lucht iets opwarmt.

Volgens Weeronline is daarmee een einde in zicht van de strenge kou, al blijft het weer rustig. Voor wie kerstplannen buiten heeft: geniet van de zon, maar houd rekening met de lage gevoelstemperatuur en de kans op gladheid, vooral in de ochtend en avond.

En voor de mensen met hooikoorts.. succes met de vroege bloei van de hazelaar.

