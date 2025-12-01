Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit zijn de gevolgen van sporten in een vervuilde lucht

Wie elke dag trouw zijn rondjes rent in de buitenlucht, verwacht daar gezonder van te worden. Maar als je jarenlang in vervuilde lucht beweegt, lever je stilletjes een deel van die gezondheidswinst in.

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de University College London. Onderzoekers analyseerden gegevens van meer dan 1,5 miljoen volwassenen die ruim tien jaar lang zijn gevolgd in landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Taiwan, China, Denemarken en de Verenigde Staten.

Uit de studie blijkt dat de voordelen van regelmatige lichaamsbeweging voor mensen die in gebieden met veel luchtvervuiling wonen verminderen, maar niet helemaal verdwijnen. Hierbij gaat het specifiek om het beschermende effect op het risico op (vroegtijdig) overlijden, ongeacht de oorzaak, en specifiek aan kanker en hartaandoeningen.

Gezondheidsvoordelen sporten nemen af in vervuilde lucht

Luchtvervuiling wordt gemeten aan de hand van de hoeveelheid fijnstof PM2,5 in de lucht. Dat zijn minuscule deeltjes die in je longen kunnen blijven steken en in de bloedbaan terecht kunnen komen. De gezondheidsvoordelen van lichaamsbeweging namen aanzienlijk af in plekken waar de jaarlijkse gemiddelde concentratie PM2.5 25 microgram per kubieke meter of hoger was. Bijna de helft (46 procent) van de wereldbevolking woont in gebieden waar dat wordt overschreden.

Volgens de onderzoekers hebben mensen die minstens 2,5 uur per week matig tot intensief bewegen over het algemeen een 30 procent lager risico op overlijden. Bij matige tot intensieve lichaamsbeweging gaat de ademhaling omhoog en ga je zweten. Als mensen in deze groep in een gebied woonden met een hoge fijnstofvervuiling (boven 25 microgram per kubieke meter), werd het risico 12 tot 15 procent lager.

Bij hogere niveaus van fijnstofvervuiling, boven 35 microgram per kubieke meter, namen de voordelen van bewegen verder af, met name wat betreft het risico op overlijden aan kanker. Ongeveer een derde van de wereldbevolking (36 procent) woont in gebieden met een jaarlijks gemiddeld PM2.5-niveau boven 35 microgram per kubieke meter.

🏭 Luchtvervuiling in Nederland Uit onderzoek van journalistiek platform Pointer blijkt dat de lucht in grote delen van Nederland zwaar vervuild is. Stikstofdioxide en fijnstof, de twee grootste boosdoeners, bereiken op veel plekken concentraties die fors boven de WHO-advieswaarden liggen. Vooral in de grote steden is de luchtkwaliteit slecht. Overigens is ook de lucht in huis viezer dan je misschien denkt.

‘Bewegen blijft in vervuilde omgeving gunstig’

Iemand die in een gebied met veel luchtvervuiling woont, hoeft zeker zijn of haar sportschoenen niet aan de wilgen te hangen. „Onze bevindingen benadrukken dat bewegen zelfs in vervuilde omgevingen gunstig blijft”, zegt hoofdonderzoeker professor Po-Wen Ku van de National Chung Hsing University in Taiwan. Wel is het zo dat verbeteren van de luchtkwaliteit de gezondheidswinst „aanzienlijk kan vergroten”.

„Ons onderzoek toont aan dat luchtvervuiling de voordelen van bewegen tot op zekere hoogte kan blokkeren, maar niet volledig kan elimineren”, zegt co-auteur professor Andrew Steptoe van de afdeling Gedragswetenschappen en Gezondheid van UCL. „De bevindingen vormen verder bewijs van de schade die fijnstofvervuiling kan toebrengen aan onze gezondheid. Wij geloven dat schone lucht en lichaamsbeweging beide belangrijk zijn om gezond ouder te worden en daarom moedigen we grotere inspanningen aan om de schadelijke vervuiling terug te dringen.”

Coauteur professor Paola Zaninotto van de afdeling Epidemiologie & Volksgezondheid van UCL stelt dat de onderzoekers mensen niet willen ontmoedigen om buiten te sporten. Zij tipt om „de luchtkwaliteit te controleren, schonere routes te kiezen of de intensiteit te verminderen op dagen met veel vervuiling”. „Zo kun je de meeste gezondheidsvoordelen uit je training halen.”

Kanttekeningen bij het onderzoek

Een kanttekening is dat het onderzoek voornamelijk werd uitgevoerd in landen met een hoog inkomen. Daardoor zijn de bevindingen mogelijk niet van toepassing op landen met een laag inkomen, waar de luchtvervuiling vaak hoger is. Andere beperkingen waren onder meer een gebrek aan gegevens over de luchtkwaliteit binnenshuis en het dieet van de deelnemers.

Wel is er rekening gehouden met onder meer inkomen en opleidingsniveau, gezondheidsgedrag als roken, en de aanwezigheid of afwezigheid van bestaande chronische ziekten.

