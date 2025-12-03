Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opvallend: de geur van bacon kan in de baarmoeder kan je op latere leeftijd sneller dik maken

Dat obesitas deels erfelijk is, is algemeen bekend. Maar wist je dat zelfs de geur van vet eten in de baarmoeder er al voor kan zorgen dat een kind later een grotere kans heeft op overgewicht? Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Max Planck Instituut in Keulen.

Voor de studie onderwierpen de onderzoekers zwangere muizen aan een bijzonder experiment. De muizen werden opgesplitst in twee verschillende groepen, waarbij beide groepen eten kregen met dezelfde voedingswaarde. Het enige verschil was dat aan het voer van één groep een kunstmatige baconsmaak werd toegevoegd. De onderzoekers geloofden dat moleculen van de geur van de bacon de baby’s via de vloeistof in de baarmoeder en later via moedermelk zou bereiken.

Geur van bacon heeft verregaande gevolgen

Vervolgens werden de muizen na de geboorte gedurende een periode van zes maanden in de gaten gehouden, waarbij de wetenschappers glucose-intolerantietests uitvoerden, keken naar hun bloedglucose, lichaamssamenstelling en lichaamslengte. En wat bleek? Het lichaamsgewicht van de moeders en de gewichtstoename van de baby’s waren bij beide diëten hetzelfde. Maar als de baby’s in een later stadium werden blootgesteld aan een vetrijk dieet, bleek alleen bij de baby’s die eerder waren blootgesteld aan de geur van bacon een verhoogde vetophoping te zijn, insulineresistentie en een lager energieverbruik.

Verklaring voor opvallend resultaat

Hoe dat kan? Volgens de onderzoekers werkt het ongeveer zo: als een foetus of pasgeboren baby geuren waarneemt via het vruchtwater of de moedermelk, leert hun brein hun om die geuren te koppelen aan voeding. Tijdens deze studie zagen de onderzoekers dat het hersengebied dat normaal gesproken reageert op vet voedsel al was aangepast voordat de muizen ooit echt vet hadden gegeten.

Het ging hierbij om twee systemen: zo is er een beloningssysteem met dopamine, de stof die je een fijn gevoel geeft. De muizen die als ongeboren baby de geur van bacon hadden geroken, bleken minder enthousiast te reageren op het gewoon voer. Daarnaast bestaat er ook iets als zogeheten AgRP-neuronen, die normaal gesproken je hongergevoel reguleren. Deze neuronen bleken niet meer goed te reageren op vetrijk voedsel. Dit effect was vergelijkbaar met wat wetenschappers zien bij muizen die al lang te zwaar zijn.

Overlevingsstrategie

Volgens de wetenschappers gaat het hierbij niet om een foutje van de natuur, maar is het simpelweg een strategie om te overleven. De ongeboren baby probeert via de moeder alvast te voorspellen in wat voor wereld hij of zij terechtkomt. Ruikt de omgeving naar veel vet? Dan ‘weet’ de baby dat er energierijk voedsel beschikbaar is en dat de stofwisseling er dusdanig op moet worden ingesteld dat calorieën maximaal kunnen worden benut. In de oertijd kwam deze strategie goed van pas, maar in de huidige tijd heeft het vervelende gevolgen.

Dat bleek overigens niet alleen bij bacon het geval, maar ook bij een calorierijk drankje. De onderzoekers gaven de zwangere muizen een calorierijk drankje terwijl ze ondertussen met lichtpulsen specifieke reukzenuwcellen activeerden. Ook de baby’s van deze muizen bleken later gevoeliger te zijn voor gewichtstoename.

Ook belangrijk voor mensen

Hoewel dit onderzoek enkel en alleen is uitgevoerd op muizen, vinden de onderzoekers de resultaten alsnog relevant. Veel kunstmatige smaakstoffen die in bewerkte voeding zitten, zoals acetofenon, dat ook in spek zit, zouden in theorie vergelijkbare effecten kunnen hebben. Als zwangere vrouwen dus veel bewerkt voedsel met soortgelijke smaakstoffen eten, dan kan dit de stofwisseling van hun kind beïnvloeden, zelfs als het voedsel niet per se calorierijk is.

Wist je trouwens dat voor getrouwde mannen de kans op obesitas drie keer zo groot is?

