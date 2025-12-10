Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ernstige astma komt vaker voor bij kinderen die in deze situaties of plekken in Nederland opgroeien

Dat genetische aanleg en een slechte luchtkwaliteit belangrijke risicofactoren zijn voor astma, is al langer bekend. Maar nu blijkt ook dat iemands (lage) sociaal economische status een grote rol speelt. Kinderen met ernstige astma groeien vaak op in een huurwoning, in een gezin met een laag inkomen of hebben een migratieachtergrond. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC.

Voor het onderzoek keek het Amsterdam UMC samen met het Amsterdam Health & Technology Institute (AHTI) naar data van ruim 4,5 miljoen Nederlandse kinderen tussen de 2 en 17 jaar in de periode tussen 2018 en 2022. Deze gegevens werden vervolgens naast data van statistiekbureau CBS over hun woonsituatie en inkomen gelegd.

Belangrijke ontdekking ernstige astma

Ook bleek ernstige astma veel vaker voor te komen in specifieke delen van het land. Het gaat daarbij om de regio’s Haaglanden, Flevoland, Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Kennemerland. Deze regio’s werden door de onderzoekers bestempeld als zogeheten ‘hotspots’ als het gaat om ernstige astma. „Binnen die hotspots zie je dat kinderen uit de laagste inkomensklasse een 2,6 keer grotere kans hebben op een ic-opname voor ernstig astma dan kinderen uit de hoogste inkomensklasse”, zo legt kinderarts-intensivist Berber Kapitein uit.

Dat geldt ook voor kinderen met een migratieachtergrond of kinderen die in een huurhuis wonen. Eerder bleek ook al uit een ander onderzoek dat kinderen die opgroeien op het platteland, minder vaak astma hebben.

Vervolgonderzoek

Volgens Kapitein legt het onderzoek belangrijke verbanden bloot, maar zijn er nog geen daadwerkelijke oorzaken bevestigd. Om die reden zal er een vervolgonderzoek worden gestart in samenwerking tussen Amsterdam UMC, gemeente Amsterdam, GGD en sociologen. Daaebij zal onder andere worden gekeken naar de locatie van de huurwoning. Schimmel, luchtvervuiling, slecht onderhoud of gebrekkige ventilatie kunnen namelijk een verhoogd risico op astma geven.

