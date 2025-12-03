Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Artsen slaan alarm om vapeverslaving onder Nederlandse jongeren: ‘Worden ’s nachts wakker voor een hijsje’

De vapeverslaving van jongeren begint steeds meer zorgwekkende vormen aan te nemen. Veel Nederlandse tieners zijn inmiddels zó verslaafd, dat ze ’s nachts wakker worden om een paar hijsjes te nemen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek, uitgevoerd door Nederlandse artsen. Zij noemen de resultaten ‘schokkend’ en ‘zorgwekkend’.

Dat vapen onder Nederlandse jongeren steeds populairder wordt, is al langer bekend. Toch is dit de eerste keer dat er ook onderzoek is gedaan naar het nachtelijke vapegebruik van jongeren.

‘Het is heftig en pijnlijk om te zien’

Voor het onderzoek, dat vandaag is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift European Journal of Pediatrics, werden 978 jongeren op vijf middelbare scholen ondervraagd. Honderden leerlingen (396) gaven aan dat ze het afgelopen jaar rookten of vapeten, 183 van hen doen dit op dagelijkse basis. Ruim 130 jongeren (35 procent) gaven aan dat ze zó verslaafd zijn, dat ze midden in de nacht ook hijsjes nemen.

Een schrikbarend hoog getal, vindt arts-onderzoeker Daphne Raad van kennisinstituut Leyden Academy. „In eerdere gesprekken met jongeren hoorden we soms dat ze ’s nachts wakker liggen omdat ze willen vapen. We dachten dat het daarbij ging om uitzonderingen. Het heeft ons nu erg verbaasd dat het om zoveel tieners gaat. We maken ons daar erg veel zorgen over, want het duidt namelijk op ernstige nicotineverslavingen bij jonge tieners. Het is heel heftig en pijnlijk om dat te zien, omdat je weet dat sommige van hen de rest van hun leven verslaafd zullen blijven.”

Cijfers waarschijnlijk in realiteit nog hoger

Eén van de onderzoekers, longpatholoog Danielle Cohen, noemt de resultaten ook ‘schokkkend’. Ze benadrukt wel dat de groep onderzochten ‘beperkt is’, maar vreest toch dat de resultaten representatief zijn voor heel Nederland. De onderzochte scholen staan namelijk in relatief welvarende wijken en niet in achterstandswijken, waar het nicotinegebruik doorgaans veel groter is. „We vrezen dat er scholen zijn waar het nog veel erger is”, aldus Cohen.

Volgens haar wordt de jeugd die nu opgroeit, ‘een nieuwe nicotineverslaafde generatie’. Cohen spreekt dan ook van een ‘noodsituatie’. 80 procent van de jongeren begint met vapen, maar gaan daarna ook andere nicotineproducten zoals sigaretten en snus gebruiken.

