Een paar uur per week anderen helpen kan veroudering van het brein vertragen

Wie wekelijks een paar uur iets doet voor anderen, kan daar op latere leeftijd mentaal profijt van hebben. Dat blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek.

Zowel formeel vrijwilligerswerk als informele hulp, zoals het helpen van buren of familieleden, hangt samen met een langzamere achteruitgang van cognitieve functies. Het effect bouwt zich bovendien op over de jaren, zonder dat er een grote tijdsinvestering nodig is.

Anderen helpen goed voor het brein

Onderzoekers van de Universiteit van Texas en de Universiteit van Boston volgden ruim 30.000 volwassenen in de Verenigde Staten gedurende een periode van ongeveer twintig jaar. Zij onderzochten hoe vaak deelnemers anderen hielpen buiten hun eigen huishouden en koppelden dat aan veranderingen in geheugen en denkvermogen. Mensen die zich structureel inzetten voor anderen, bleken gemiddeld 15 tot 20 procent minder cognitieve achteruitgang te vertonen dan mensen die dat niet deden.

Opvallend is dat het type hulp weinig verschil maakte. Formeel vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld via organisaties, bleek net zo effectief als informele hulp in het dagelijks leven. Denk aan oppassen op (klein)kinderen, iemand naar een doktersafspraak brengen, helpen met administratieve zaken of klusjes doen voor een buur.

Kracht in regelmaat

Volgens hoofdonderzoeker Sae Hwang Han, universitair docent aan de University of Texas at Austin, zit de kracht vooral in regelmaat. De grootste en meest consistente voordelen werden gezien bij mensen die twee tot vier uur per week anderen hielpen. Meer tijd was niet per se nodig om effect te zien. De cognitieve voordelen bleken bovendien niet tijdelijk, maar namen toe naarmate mensen dit gedrag langer volhielden.

De onderzoekers maakten gebruik van gegevens uit de zogeheten Health and Retirement Study, een grootschalig nationaal onderzoek onder Amerikanen van 51 jaar en ouder dat loopt sinds 1998. Daarbij werd rekening gehouden met factoren die zowel gezondheid als hulpgedrag kunnen beïnvloeden, zoals opleidingsniveau, inkomen en fysieke en mentale gezondheid. Ook na correctie voor die factoren bleef het verband tussen helpen en langzamere cognitieve achteruitgang overeind.

Belangrijk betrokken te blijven

De studie laat ook een keerzijde zien. Mensen die stopten met helpen, lieten juist een snellere achteruitgang van hun cognitieve functies zien. Dat onderstreept volgens de onderzoekers het belang van betrokken blijven, zeker op latere leeftijd.

