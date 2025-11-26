Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel Nederlanders hebben geen (vaste) huisarts – en dat aantal neemt toe

Steeds meer Nederlanders hebben geen huisarts. Dat heeft grote gevolgen voor de toegankelijkheid van zorg, vooral voor jongeren. Het huisartsentekort zorgt ervoor dat mensen zich niet kunnen inschrijven bij een praktijk, bijvoorbeeld omdat een huisarts stopt of omdat zij verhuizen.

Uit een recent rapport van de Algemene Rekenkamer blijkt dat momenteel tussen de 45.000 en 194.000 Nederlanders geen vaste huisarts hebben. In onderzoek van Independer ligt dat aantal zelfs hoger: 7 procent van de Nederlanders zegt geen huisarts te hebben, wat zou neerkomen op ruim een miljoen mensen. Jongeren zijn hierin oververtegenwoordigd, want 16 procent van hen heeft geen huisarts.

Jongeren mijden zorg uit angst voor hoge kosten

Dat gebrek aan toegang tot een eigen huisarts leidt er mede toe dat jongeren zorg mijden. Uit onderzoek van Independer blijkt dat bijna de helft van de 18- tot 29-jarigen weleens een huisartsenbezoek uitstelt. Ze doen dat vooral uit angst dat een bezoek aan een arts of andere zorgverlener geld zou kosten. Eenzelfde fenomeen zien we bij de tandarts. Zo gaan veel mensen niet naar de tandarts toe, omdat ze vinden dat het te duur is. Vanwege de hoge zorgkosten mijdt inmiddels een kwart van de Nederlanders tandartszorg.

Dat er een eigen bijdrage geldt voor huisartsenzorg, is volgens Bas Knopperts, expert zorgverzekeringen bij Independer, een hardnekkig misverstand. „Het is opvallend dat zoveel jongeren een doktersbezoek uitstellen omdat ze denken dat ze het niet kunnen betalen. Een afspraak bij de huisarts wordt namelijk altijd vergoed vanuit de basisverzekering. Ook betaal je nooit eigen risico voor een consult.”

Toch ontstaat de verwarring doordat sommige zorg wel onder het eigen risico valt. Als de huisarts bijvoorbeeld medicijnen voorschrijft of aanvullend onderzoek nodig vindt, zoals bloedonderzoek, worden die kosten verrekend met het eigen risico.

Jongeren stellen zorg veel vaker uit dan andere groepen

Uit hetzelfde onderzoek (dat is uitgevoerd onder 2000 deelnemers met een zorgverzekering) blijkt dat jongeren zorg veel vaker uitstellen dan andere leeftijdsgroepen. Waar 43 procent van de jongeren een bezoek aan de huisarts weleens uitstelt, ligt het landelijk gemiddelde op 20 procent. Onder 60-plussers is dat percentage slechts 4 procent. Volgens Independer hangt dat nauw samen met het feit dat jongeren vaker geen vaste huisarts hebben, minder bekend zijn met hun rechten in de zorg en meer onzekerheid ervaren over mogelijke kosten.

De rol van zorgverzekeraars bij het huisartsentekort

En wat als je ondanks de nodige inspanningen geen geschikte huisarts kunt vinden? Dan is de zorgverzekeraar wettelijk verplicht om met je mee te zoeken. Ook als er geen huisarts in de buurt zit of als alles vol zit, dan kan het alsnog de moeite waard zijn om je zorgverzekeraar mee te laten kijken.

Daarnaast is de politiek aan zet om maatregelen te nemen om het huisartsentekort terug te dringen. Zo komt er vanaf volgend jaar structurele financiële steun vanuit zorgverzekeraars aan huisartsen die een eigen praktijk willen openen.

