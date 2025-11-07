Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wetenschappers: zoveel glazen alcohol per dag verhogen de kans op een beroerte

Een paar glazen wijn bij het avondeten lijkt misschien onschuldig, maar schijn bedriegt. Harvard-onderzoekers hebben namelijk ontdekt dat drie glazen alcohol per dag het risico op een beroerte fors vergroot – óók bij verder gezonde mensen.

Deskundigen staan al een paar jaar voor een groot raadsel: het aantal beroertes onder verder gezonde mensen neemt namelijk flink toe, maar een oorzaak werd tot nu toe niet gevonden. Onderzoekers van Harvard hebben nu echter bewijs dat suggereert dat zwaar drinken – wat neerkomt op het regelmatig drinken van drie of meer alcoholische versnaperingen per dag – deels de oorzaak zou kunnen zijn. Uit een onderzoek onder 1600 mensen die een beroerte hebben gehad, blijkt dat zware drinkers 11 jaar eerder ernstigere beroertes kregen dan niet-zware drinkers.

Alcohol en kans op beroerte

De 1600 patiënten hadden een gemiddelde leeftijd van 75 jaar en informatie over hun alcoholgebruik werd tijdens hun ziekenhuisopname verstrekt. Van de 1600 patiënten voldeden 104 aan de criteria voor zwaar alcoholgebruik – wat neerkomt op drie of meer alcoholische dranken per dag. De deelnemers ondergingen een reeks hersenscans om de ernst van hun beroerte te beoordelen en te zoeken naar tekenen van schade op de lange termijn.

De onderzoekers ontdekten dat zware drinkers gemiddeld rond de leeftijd van 64 jaar een beroerte kregen, terwijl niet-zware drinkers veel later, op 75-jarige leeftijd, een beroerte kregen. De hersenbloedingen bij zware drinkers waren ook veel ernstiger en ongeveer 70 procent groter dan de bloedingen bij niet-zware drinkers.

Meer kans op een diepe hersenbloeding

Dagelijks drinkers bleken twee keer zoveel kans te hebben op een diepe hersenbloeding en een grotere kans op een cerebrale kleine vaatziekte, een aandoening waarbij de kleine bloedvaatjes in de hersenen beschadigd raken, wat kan leiden tot cognitieve problemen, hersenbloedingen en vasculaire dementie. Volgens Dr. Edip Gurol, een neuroloog aan de Harvard University gespecialiseerd in beroertes, onderstrepen de bevindingen het belang van matig alcoholgebruik.

„Intracerebrale bloeding is de dodelijkste vorm van een beroerte, met cerebrale kleine vaatziekte als hoofdoorzaak”, zo legt hij uit. „Hoewel zwaar drinken in eerdere studies in verband is gebracht met een verhoogd risico op een beroerte, suggereren onze bevindingen dat het niet alleen de ernst van een hersenbloeding vergroot, maar dat het ook de schade aan de kleine bloedvaten in de hersenen op lange termijn kan versnellen.”

