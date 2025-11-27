Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zó gevaarlijk is schimmel in huis

Die donkere vlek in de hoek van je slaapkamer lijkt misschien onschuldig, maar kan een sluimerend gevaar zijn. Al na een paar dagen kan schimmel gezondheidsklachten veroorzaken. Ook kan het zich binnen dagen verspreiden. Toch grijpen veel huishoudens pas in na langere tijd, blijkt uit onderzoek.

In steeds meer Nederlandse woningen ontstaan vocht- en schimmelproblemen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) blijkt dat ruim 1,5 miljoen huishoudens te maken hebben met vochtige muren, slechte ventilatie of schimmelplekken.

Gezondheidsrisico’s van schimmel

En dat is gevaarlijk. Het Longfonds waarschuwt dat schimmel al binnen enkele dagen gezondheidsklachten kan veroorzaken, vooral bij kinderen, ouderen en mensen met luchtwegaandoeningen. Schimmel kan bijdragen aan klachten zoals hoesten, benauwdheid en allergische reacties.

Maar niet alleen je gezondheid wordt erdoor geraakt, ook je portemonnee. Blijvende vochtvorming leidt ertoe dat je huis minder waard wordt en kan voor hoge herstelkosten zorgen.

Te laat ingrijpen

Een groot deel van de mensen pakt schimmel niet direct aan, blijkt uit onderzoek van HG onder duizend Nederlanders. Veel huishoudens ondernemen pas actie als schimmel zichtbaar wordt. Drie op de tien mensen pakken schimmelsporen na enkele weken of maanden aan, terwijl schimmelsporen zich in een paar dagen kunnen verspreiden. Slechts een minderheid grijpt meteen in.

🧹 Tips om schimmel te voorkomen: Lucht je huis regelmatig. Onvoldoende ventileren, vooral in de winter, zorgt steevast voor problemen. De warme, vochtige lucht in huis veroorzaakt namelijk schimmels. Dagelijks ventileren is het devies dus: roosters openhouden en ramen regelmatig op een kier zetten. Houd de ruimtes warm, want koude oppervlakken veroorzaken condens. Ga direct aan de slag met beginnende schimmel, zodat die zich niet uitbreidt. Metro zette eerder een aantal opvallende tips tegen schimmel op een rij, zoals het gebruik krijtpoeder en kruidnagelolie, zout strooien en sokken vullen met kattenbakvulling.

„Schimmel verdwijnt niet vanzelf. Hoe langer je wacht, hoe groter het probleem wordt”, zegt HG-woordvoerder Bregtje van Aalten. „Veel Nederlanders onderschatten hoe snel schimmel kan groeien. Zeker in de herfst en winter, als we minder ventileren, kan schimmel binnen een paar dagen ontstaan.”

Als je een huurhuis hebt, kun je een gebrek als schimmel beter direct melden, schreef Metro eerder.

