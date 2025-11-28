Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wist je dat de vorm en grootte van je billen dit gezondheidsrisico kunnen onthullen?

Vermoeidheid, vaak dorst hebben en veel moeten plassen zijn belangrijke symptomen die op diabetes type 2 kunnen wijzen. Maar wist je dat de vorm en grootte van je billen ook een indicator van de ziekte kan zijn? Volgens onderzoekers van de Universiteit van Westminster is een specifiek biltype een belangrijke voorspeller van diabetes type 2.

In Nederland hebben bijna 1,2 miljoen mensen diabetes. Het is belangrijk om diabetes snel te ontdekken, omdat je daarmee ernstige complicaties zoals hart- en vaatziekten, nierziekten, zenuwschade en zichtproblemen kunt voorkomen. Een vroege diagnose en behandeling kan leiden tot een betere bloedsuikerregulatie en het verdwijnen van symptomen.

Verandering in billen

Nu zijn er een aantal algemeen bekende symptomen die kunnen wijzen op diabetes type 2, maar ook een veel minder bekend symptoom. Onderzoekers hebben namelijk ontdekt dat specifieke patronen in je bilspieren verband houden met diabetes type 2. Daarbij is een duidelijk verschil te zien tussen mannen en vrouwen. Waar in eerdere studies vooral werd gekeken naar spieromvang en vet, hebben de onderzoekers voor deze studie gebruikgemaakt van 3D-vormmapping, zodat ze precies konden zien waar de spier verandert. „Daardoor konden we een veel gedetailleerder beeld krijgen”, zo legt hoofdauteur Dr Marjola Thanaj uit.

Na het analyseren van de gegevens van bijna 61.300 MRI-onderzoeken uit de UK Biobank-database, ontdekte het team dat mannen met diabetes type 2 vaak spierkrimp in hun billen ervaren, terwijl vrouwen juist grotere spieren ontwikkelen, waarschijnlijk als gevolg van vetophoping. Dat betekent dat mannen met diabetes type 2 hun billen vaak zien krimpen en ‘platter’ worden, terwijl vrouwen met diabetes type 2 hun billen vaak groter, voller en steviger zien worden.

Diabetes type 2 herkennen Volgens het Diabetes Fonds is prediabetes „een sluipmoordenaar”, daarom heeft het Fonds een test gemaakt om te kijken of je risico loopt op diabetes en hoeveel dan. Diabetes type 2 zou je kunnen herkennen aan de volgende symptomen: Je bent moe

Je valt af

Je hebt veel dorst

Je moet veel plassen

Je hebt vaak blaasontsteking

Bij vrouwen: jeuk aan de schaamlippen

Bij mannen: vaak ontsteking van de eikel

Hoe kan dit?

Dat je bilspieren verband houden met diabetes zit als volgt: de gluteus maximus (je grote bilspier) is één van de grootste spieren in het menselijk lichaam en speelt een grote rol in de stofwisseling – het is een belangrijke indicator van hoe goed het lichaam vetten en suikers verwerkt en reageert op insuline. Diabetes treedt op als de bloedsuikerspiegel te hoog wordt, als gevolg van problemen met het hormoon insuline.

Opvallend genoeg blijkt diabetes bij mannen dus te zorgen voor een spierkrimp in hun billen, terwijl het bij vrouwen zorgt grotere billen. „Dat betekent dat mannen en vrouwen een verschillende biologische reactie hebben op dezelfde ziekte”, aldus de onderzoekers. Voor zowel mannen als vrouwen geldt echter dat vormveranderingen in de spieren een vroeg waarschuwingssignaal kunnen zijn voor diabetes type 2. Daarom is het volgens de onderzoekers belangrijk om niet alleen je tailleomvang in de gaten te houden, maar ook je billen.

Wist je dat er ook nog een diabetes type 5 bestaat? Hier lees je hoe je diabetes type 5 kan herkennen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties