Vogelgriep rukt op in Nederland: kan het ook op mensen overspringen?

De vogelgriep breidt zich uit naar steeds meer provincies in Nederland: gisteren werd de ziekte vastgesteld bij een dierenpark in Born in Limburg en moesten er meerdere besmette dieren worden afgemaakt. Hoe groot is de kans dat de vogelgriep ook overslaat op mensen? En hoe herken je het? Metro legt het hier uit.

Begin deze week werd de vogelgriep vastgesteld in Emmeloord in de provincie Flevoland en slechts een paar dagen later ook bij het Kasteelpark in Born in Limburg. Daar werden alle besmette dieren meteen geruimd door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Eerder dit najaar werd het virus ook al aangetroffen op verschillende plaatsen in Gelderland.

Wat is de vogelgriep?

De naam zegt het al, maar de vogelgriep komt voor bij bijna alle vogelsoorten. Het is een ziekte die de luchtwegen, het spijsverteringsstelsel en/of het zenuwstelsel aantast. Er bestaan verschillende varianten, namelijk hoogpathogene (erg besmetterlijk) en laagpathogene (minder besmettelijk).

De hoogpathogene variant is dodelijk voor dieren. Als er hiervan een uitbraak ontstaat onder pluimvee, worden in korte tijd heel veel vogels ziek, omdat pluimvee meestal dicht bij elkaar zit. Wilde vogels kunnen echter ook de erg besmettelijke variant krijgen. Van de laagpathogene variant worden vogels niet of maar een klein beetje ziek.

Symptomen bij vogels om op te letten

Vogels die de hoogpathogene variant krijgen, worden na een infectie heel snel ziek. Vaak al binnen een paar uur tot 3 dagen. Zij hebben vaak de volgende klachten:

Ze laten heel sloom gedrag zien;

Ze maken geen geluid meer;

Ademhalingsproblemen;

Diarree;

Oogontstekingen;

Vreemd draaien met de kop;

Plotselinge sterfte.

Kan de vogelgriep ook overslaan op mensen?

Het vogelgriepvirus kan overslaan op mensen, maar dat komt echt heel weinig voor. De kans dat dit gebeurt is dus niet groot. Het gebeurt alleen bij nauw en veel contact tussen besmette dieren (vogels of zoogdieren) en mensen. Bij de virusvarianten die er momenteel rondgaan, is de kans dat mensen besmet raken erg klein. Als ze toch besmet raken, dan worden ze er vaak niet of weinig ziek van en de klachten zijn vaak hetzelfde als bij een gewone griep, namelijk:

Koorts;

Hoofdpijn;

Spierpijn;

Hoesten;

Soms een oogontsteking.

Zo voorkom je een besmetting

De kans dat iemand met het vogelgriep ook andere mensen kan besmetten, is volgens het RIVM ‘verwaarloosbaar’. Om te voorkomen dat je het virus krijgt is het belangrijk dat je geen dieren die besmet zijn met het virus aanraakt en ook geen dode vogels aanraakt. Mocht je een dode vogel in de natuur vinden, dan moet je deze niet zelf opruimen. Je kunt de dode vogel melden bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) of bij SOVON.

Kan dodelijk zijn

Hoewel je in Nederland dus niet bang hoeft te zijn dat je heel ziek kan worden van de vogelgriep, is dat in het buitenland anders. In Azië zijn er bijvoorbeeld typen vogelgriepvirus waar mensen erg ziek van kunnen worden. Zij kunnen bijvoorbeeld een zware longontsteking krijgen, benauwdheid en zelfs aan de griep overlijden.

