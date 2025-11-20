Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nog een reden om te stoppen: vapes bevatten 3000 meer bacteriën dan een toiletbril

Je kunt maar beter twee keer nadenken voordat je weer een vape aan je lippen zet. Nieuw onderzoek laat zien dat vapes gemiddeld 3000 keer meer bacteriën bevatten dan de bril van een openbaar toilet.

In Nederland is vapen vooral heel populair onder jongeren. Onderzoek laat zien dat een kwart (25 procent) van alle leerlingen van 12 tot en met 16 jaar in het voortgezet onderwijs ooit een vape heeft gebruikt. Onder mbo-studenten ligt dit aantal nog hoger: ruim de helft (47 procent) heeft daar ooit gevapet.

Gezondheidsrisico’s

Veel rokers stappen over op vapen omdat ze denken dat het gezonder is dan roken. De gezondheidsrisico’s van vapen zijn echter ook niet mals. Bij het verhitten van e-vloeistoffen komen schadelijke stoffen vrij die DNA-schade veroorzaken en daarmee ook het risico op kanker verhogen. Daarnaast kan de damp irritatie van de luchtwegen geven en leiden tot schade aan hart en longen. Bij kinderen kan vapen zelfs leiden tot hersenschade, zenuwschade en schade aan andere organen.

Vapes zitten vol bacteriën

En wat blijkt? Niet alleen de gezondheidsrisico’s zijn een reden om niet te vapen, het is ook nog eens heel onhygiënisch. Waar je een sigaret na een aantal trekjes weggooit, kun je een vape een stuk langer gebruiken. Een wegwerpvape gaat gemiddeld één tot drie dagen mee, met een maximum van ongeveer vijfhonderd tot zeshonderd trekjes. Juist door die grote hoeveelheid trekjes, komen er flink wat bacteriën op de vape. Een analyse van BioLabTests laat zien dat vapes drieduizend keer meer microscopisch kleine bacteriën bevatten dan een gemiddelde toiletbril.

Voor de analyse namen de onderzoekers meerdere monsters van een vape af. Eerst na 24 uur, daarna na 48 uur, 72 uur, één week en twee weken. De laboratoriummedewerkers zagen dat er een snelle microbiële groei plaatsvond tussen twee en drie dagen gebruik, waarbij kolonies bacteriën zich duizenden keren vermenigvuldigden. Op dag drie werden er ongeveer 150.000 individuele kolonievormende eenheden (CFU’s) aan schimmels en bacteriën aangetroffen op het mondstuk van de vape. Dit is maar liefst drieduizend keer meer dan het aantal bacteriën dat normaal gesproken op een openbaar toilet wordt aangetroffen. Het is ook de maximale hoeveelheid die door het laboratorium gemeten kan worden.

Bacteriën en schimmels

„Onze laboratoriumanalyse laat zien dat het mondstuk het meest vieze onderdeel is van de vape”, legt microbioloog Reynold Mpofu uit. „Dit is niet verrassend, aangezien de menselijke mond ongeveer zevenhonderd soorten bacteriën herbergt.” Hoewel het mondstuk de hoogste besmettingsniveaus vertoonde, bevatte de behuizing van de vape ook bacterie- en schimmelgroei die dicht bij de detectielimiet van het laboratorium lag.

Veel van de micro-organismen die op de vape worden aangetroffen, worden ook vaak aangetroffen op de menselijke huid of in de omgeving, waarschijnlijk zijn ze dan ook via ongewassen handen of oppervlakken overgedragen. Voorbeelden hiervan zijn Bacillus, een bacterie die veel voorkomt in vuil, stof en de lucht, evenals Staphylococcus op de menselijke huid en E. coli, de veelvoorkomende fecale bacterie

„Net als telefoons worden vapes vaak aangeraakt en op verschillende oppervlakken geplaatst, waardoor bacteriën, olie en vuil van handen, zakken en verschillende omgevingen zich aan het apparaat kunnen hechten”, aldus Mpofu. „In combinatie met regelmatig contact met gezicht, mond, toiletten, deurklinken, andere mensen en zelfs vloeren, biedt dit de perfecte gelegenheid voor microben om op de vape over te gaan.”

Naast dat vapen hartstikke ongezond is en onhygiënisch, is het ook nog eens gevaarlijk: vapes veroorzaken regelmatig branden in vuilniswagens. Hoe dat precies zit je lees je hier.

