Hoopvol: steeds meer mensen met uitgezaaide kanker leven langer

De overlevingkans voor patiënten met uitgezaaide kanker kruipt omhoog. Dankzij nieuwe behandelingen leven zij steeds langer. Na drie jaar leeft één op de vijf mensen (21 procent) nog.

In 2018 was dit nog 17 procent. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

Mensen met uitgezaaide kanker

Bij één op de vijf mensen is de kanker bij ontdekking al uitgezaaid. Bij uitgezaaide kanker zijn de kankercellen verspreid naar een andere plek dan waar ze ontstonden. „Dat is een ingrijpende en beangstigende boodschap”, zegt IKNL. „Voor velen is het synoniem met het besef: ik ga dood. Toch verandert dat beeld. Een deel van de patiënten leeft steeds langer met uitgezaaide kanker.”

Dat komt door nieuwe behandelingen, zoals immunotherapie en doelgerichte therapie. Die behandelingen bieden niet alleen extra tijd, maar ook een betere kwaliteit van leven.

👇 Kanker in Nederland Elke dag krijgen zo’n zestig Nederlanders te horen dat ze uitgezaaide kanker hebben. In 2023 waren er 22.000 gevallen. Nog eens 18.000 mensen kregen later pas te horen dat hun kanker was uitgezaaid. Eén op de twee mensen krijgt tegenwoordig kanker, blijkt uit de laatste cijfers. Zo is bijvoorbeeld huidkanker de snelst toenemende vorm van kanker en krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker.

Vaakst uitzaaiingen bij longkanker

Maar de ‘winst’ is nog wel ongelijk verdeeld. De helft van deze groep overlijdt binnen zeven maanden na de diagnose. En de impact van het nieuws blijft onverminderd groot. In het laatste levensjaar neemt de kwaliteit sterk van leven sterk af, vooral in de laatste drie maanden. Ook krijgt één op de vier patiënten te maken krijgt met mogelijk niet-passende zorg in de laatste levensmaanden. Dat houdt in dat de voordelen niet langer opwegen tegen de nadelen.

Patiënten met alvleesklier-, maag-, long- en galweg- en galblaaskanker hebben het vaakst uitzaaiingen bij diagnose. Bijna de helft van alle patiënten met longkanker heeft uitzaaiingen bij diagnose. „Dat komt waarschijnlijk doordat de symptomen en klachten van longkanker pas in een laat stadium worden ervaren.” Mensen met melanoom hebben het minst vaak uitzaaiingen bij ontdekking.

De overlevingskansen verschillen sterk per soort kanker. Mensen met prostaat- of borstkanker leven gemiddeld het langst. Bij melanoom, nierkanker en longkanker is de grootste vooruitgang geboekt, dankzij nieuwe behandelingen.

