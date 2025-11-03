Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tandvleesontsteking mogelijk slecht voor je brein, zeggen onderzoekers

Het klinkt misschien vreemd, maar je tanden poetsen kan meer doen dan alleen een frisse adem opleveren. Nieuw onderzoek suggereert dat een gezonde mond ook belangrijk is voor je hersenen en een tandvleesontsteking slecht kan zijn voor je algehele gezondheid.

Ouderen met tandvleesontsteking bleken namelijk vaker tekenen te vertonen van hersenschade in het witte hersenweefsel. Dat is het deel dat zorgt voor communicatie tussen verschillende hersengebieden.

Metro schreef onlangs over hoeveel Nederlanders hun tanden niet dagelijks poetsen.

Tandvleesontsteking zorgt mogelijk voor schade diep in de hersenen

De studie, gepubliceerd in Neurology Open Access, keek naar ruim 1100 volwassenen met een gemiddelde leeftijd van 77 jaar. Van hen had ongeveer driekwart last van tandvleesproblemen. Onderzoekers ontdekten dat deze groep gemiddeld meer zogeheten white matter hyperintensities had. Dat zijn heldere vlekjes op hersenscans die wijzen op beschadigd weefsel.

Mensen met tandvleesontsteking hadden gemiddeld 2,83 procent van hun hersenvolume aangetast, tegenover 2,52 procent bij mensen zonder ontsteking. Ook bleek dat zij 56 procent meer kans hadden op ernstige schade aan het witte hersenweefsel, zelfs na correctie voor andere risicofactoren zoals leeftijd, bloeddruk en roken.

Wat betekent dat precies?

Wit hersenweefsel bestaat uit zenuwvezels die informatie door het brein sturen. Als dat weefsel beschadigd raakt, kan dat invloed hebben op geheugen, evenwicht en concentratie, en het verhoogt de kans op een beroerte. Volgens hoofdonderzoeker Souvik Sen van de University of South Carolina toont het onderzoek aan dat mondgezondheid mogelijk een rol speelt in hersengezondheid, iets wat we pas net beginnen te begrijpen.

Poetsen voor je geheugen

Hoewel de studie geen oorzakelijk verband bewijst, denken wetenschappers dat ontstekingen in de mond invloed kunnen hebben op de bloedvaten in de hersenen. Chronische mondontsteking zou zo bijdragen aan een slechtere doorbloeding en subtiele hersenschade.

„Tandvleesontsteking is te voorkomen en te behandelen”, zegt Sen. „Als toekomstige studies dit verband bevestigen, kan het aanpakken van mondontstekingen een nieuwe manier worden om hersenschade door kleine bloedvaten te verminderen. Voor nu benadrukt het vooral hoe belangrijk goede mondverzorging is voor je lange­termijn­geheugen en hersengezondheid.”

Kortom: twee keer per dag poetsen, flossen en af en toe naar de tandarts gaan is niet alleen goed voor je glimlach, maar misschien ook voor je brein.

Ook gaan mensen steeds vaker naar een biologische tandarts. Wat dat precies is vertelt Metro je hier.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties