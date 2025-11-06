Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Reukverlies kan volgens wetenschappers wijzen op dodelijke hartziekte

Reukverlies kan wijzen op iets onschuldigs als een verkoudheid, maar ook op een levensbedreigende ziekte. Wetenschappers hebben namelijk ontdekt dat mensen die minder goed ruiken, een grotere kans hebben op het ontwikkelen van een kransslagaderaandoening, ook wel een coronaire hartziekte (CHZ) genoemd.

Coronaire hartziekten, waaronder angina pectoris (pijn op de borst), acuut myocardinfarct (hartinfarct) en andere chronische ischemische hartziekten, ontstaan door slagaderverkalking. Hierbij vormen zich verdikkingen in de wand van de kransslagaderen, die ervoor kunnen zorgen dat een bloedvat gedeeltelijk of volledig afgesloten raakt, waardoor er zuurstoftekort ontstaat in het hart achter de afsluiting. Dat wordt ook een hartinfarct genoemd.

Signalen coronaire hartziekten

Mensen die weinig bewegen, roken en veel alcohol drinken, lopen meer risico op het ontwikkelen van coronaire hartziekten. Belangrijke signalen van een hartinfarct zijn een drukkende pijn op de borst, uitstralende pijn naar de linkerschouder of linkerarm, maar ook bijvoorbeeld zweten, misselijkheid en braken. Ook een bleek en grauw gelaat en kortademigheid zijn belangrijke signalen. Coronaire hartziekten worden vaak over het hoofd gezien óf pas ontdekt als het al te laat is.

Vroeg waarschuwingssignaal

En dat maakt de recente ontdekking van wetenschappers van de Michigan State University extra belangrijk. Zij hebben namelijk ontdekt dat reukverlies een belangrijk vroeg waarschuwingssignaal kan zijn van coronaire hartziekten. Hun bevindingen, die gepubliceerd zijn in het tijdschrift JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery, kunnen ervoor zorgen dat coronaire hartziekten in een vroeger stadium worden opgespoord.

Voor het onderzoek namen wetenschappers de gezondheidsgegevens van 5142 volwassenen van gemiddeld 75 jaar onder loep. Niemand uit deze groep had een voorgeschiedenis van coronaire hartziekten. Het reukvermogen van deze mensen werd gemeten, waarbij een score van 11 tot 12 goed was, een score van 9 tot 10 matig en een score van 0 tot 8 slecht. Vervolgens werden de gezondheidsgegevens van deze mensen gedurende een periode van 10 jaar meerdere keren opnieuw onder de loep genomen. De wetenschappers ontdekten na 10 jaar dat 280 volwassenen een coronaire hartaandoening hadden.

Verband tussen reukverlies en coronaire hartziekten

83 (4,4 procent) van deze mensen hadden een goede reuk, 101 (5,9 procent) een matige reuk en 96 (6,3 procent) een slechte reuk. „Vergeleken met een goede reukzin, werd een slechte reukzin geassocieerd met een twee keer zo hoog risico op hart- en vaatziekten gedurende de eerste vier jaar van de follow-up”, aldus de onderzoekers. Volgens hoofdonderzoeker Dr. Honglei Chen, hoogleraar epidemiologie en biostatistiek aan de Michigan State University, kan een slecht reukvermogen worden veroorzaakt door neuspoliepen of neurodegeneratieve aandoeningen zoals dementie, maar kan het dus ook wijzen op een ongezond cardiovasculair systeem. Dat komt doordat beschadigde bloedvaten in de neus je reukvermogen negatief kunnen beïnvloeden.

Ook kan een slecht reukvermogen je gezondheid op andere manieren beïnvloeden, wat weer kan bijdragen aan de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. „Het kan de manier waarop ouderen eten beïnvloeden, maar ook hun geestelijke gezondheid en fysieke welzijn”, aldus Chen. Hij benadrukt wel dat er meer onderzoek nodig is om hun observaties te bevestigen en hun mogelijke verklaringen te onderzoeken.

