Regelmatig muziek luisteren verlaagt risico op dementie, zeggen onderzoekers

Regelmatig naar muziek luisteren kan het risico op dementie flink verlagen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek onder ruim 10.000 ouderen in Australië.

Vooral mensen die vrijwel elke dag muziek aanzetten, lijken de meeste bescherming te hebben: hun risico lag bijna 40 procent lager dan bij leeftijdsgenoten die dat niet doen.

Onderzoek naar de invloed van muziek

Het onderzoek volgde tien jaar lang mannen en vrouwen van 70 jaar en ouder. Jaarlijks werd hun gezondheid en cognitieve functie gemeten. De onderzoekers wilden weten welke leefstijlfactoren invloed kunnen hebben op de kans op dementie en muziek sprong eruit.

Volgens hoofdonderzoeker Joanne Ryan van Monash Universiteit is er geen hard bewijs dat muziek de oorzaak is van het lagere risico, maar de link is volgens haar wel sterk. „We zagen dat mensen die veel naar muziek luisteren beter blijven presteren op geheugentests en algemene cognitieve taken”, legt ze uit aan The Washington Post. Muziek zou het brein activeren en verschillende hersengebieden tegelijk laten samenwerken, wat gunstig kan zijn voor het behoud van cognitieve functies.

Ook wie zelf muziek maakt heeft voordeel, al is dat volgens de onderzoekers net iets minder sterk. Dat komt mogelijk doordat veel minder mensen een instrument spelen, waardoor de groep kleiner is.

Dit doet muziek met je brein

Volgens onderzoekers werkt muziek als een soort volledige workout voor het brein. Motorische gebieden, emotionele centra, geheugen regio’s: allemaal worden ze actief zodra je muziek hoort. Dat zou helpen om hersengebieden beter met elkaar te laten communiceren.

Die werking is ook zichtbaar bij mensen met cognitieve achteruitgang, inclusief Alzheimer. Muziek uit de jeugd, vooral uit de puberteit, kan herinneringen wakker maken die anders onbereikbaar lijken. „Je ziet dat mensen even helemaal opleven”, zegt muziekwetenschapper Elizabeth Margulis.

Muziek als medicijn

Neuroscientist Daniel Levitin, auteur van het boek Music as Medicine, ziet muziek als een vorm van bescherming van de hersenen: het helpt nieuwe neurale verbindingen aan te maken en het brein flexibel te houden. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. „Je hoeft geen topmuzikant te zijn: gewoon luisteren, of op latere leeftijd beginnen met een instrument, heeft al effect,” zegt hij.

Volgens de onderzoekers is de belangrijkste boodschap dat muziek toegankelijk is en dat iedereen er direct mee kan beginnen. Even een playlist aanzetten tijdens het koken, wandelen of wakker worden: het kan volgens de studie net dat beetje extra mentale bescherming bieden.

