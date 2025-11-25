Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: nieuw medicijn tegen obesitas blijkt in tabletvorm ‘effectief en veilig’

Naast Ozempic, dat veel mensen gebruiken om af te vallen, blijkt een nieuw medicijn in tabletvorm effectief en veilig te zijn voor gewichtsverlies. Dat staat in een klinische studie die is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Het gaat om orforglipron, een medicijn dat is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Eli Lilly.

We kennen inmiddels allemaal Ozempic, een middel dat bedoeld is voor mensen met diabetes type 2, maar dat steeds vaker wordt gebruikt als medicijn tegen obesitas. Ondanks dat het middel vrij omstreden was, is het in korte tijd ontzettend populair geworden. Er gaan inmiddels stemmen op om het in Nederland te laten vergoeden vanuit de basisverzekering.

Inmiddels heeft in Nederland de helft van de volwassenen overgewicht. Het RIVM verwacht dat dat percentage oploopt tot 64 procent in 2050. Er wordt dan ook gesproken over een ‘obesitasepidemie’. Daarom houden veel farmaceuten zich bezig met de ontwikkeling van medicatie om dit af te remmen.

Anti-obesitasmedicijn in tabletvorm

Ozempic moet je injecteren. Het middel vermindert het hongergevoel, waardoor mensen aanzienlijk kunnen afvallen. Nu wordt langzamerhand ook de keerzijde zichtbaar: zo is het aantal vergiftigingen door afslankmedicatie verdubbeld. Maar nu is er dus ook een middel in tabletvorm dat veilig en effectief is om gewicht te verliezen.

Het gaat om een GLP-1-agonist, een type medicijn dat al bekend is van middelen zoals Wegovy en Mounjaro. De komst van dit soort medicijnen zorgde de afgelopen jaren voor hoge verwachtingen, omdat ze de werking nabootsen van het hormoon GLP-1, dat de bloedsuikerspiegel en eetlust helpt reguleren.

Maar er kleven ook praktische nadelen aan dat soort middelen: ze zijn nu alleen als injectie verkrijgbaar, moeten koel bewaard worden en kunnen pijnlijk zijn bij het toedienen. Het verschil is dat deze nieuwe variant niet hoeft te worden geïnjecteerd, maar als tablet kan worden ingenomen.

Orforglipron: dezelfde werking, maar dan als tablet

Het nieuwe medicijn orforglipron is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Eli Lilly. Het biedt mogelijk een toegankelijker alternatief. Volgens de studie in The Lancet is het middel ‘bijzonder effectief’ als volwassenen met obesitas en type 2-diabetes het dagelijks innemen, in combinatie met leefstijladvies over voeding en beweging. Het is dus niet de bedoeling om dit middel ‘zomaar’ te nemen als je alleen overgewicht hebt en het is geen wondermiddel.

Diabetes type 2 herkennen Volgens het Diabetes Fonds is prediabetes „een sluipmoordenaar”, daarom heeft het Fonds een test gemaakt om te kijken of je risico loopt op diabetes en hoeveel dan. Diabetes type 2 zou je kunnen herkennen aan de volgende symptomen: Je bent moe

Je valt af

Je hebt veel dorst

Je moet veel plassen

Je hebt vaak blaasontsteking

Bij vrouwen: jeuk aan de schaamlippen

Bij mannen: vaak ontsteking van de eikel

Hoe verliep de studie over het medicijn?

In de studie kregen meer dan 1500 volwassenen met een BMI van 27 of hoger en type 2-diabetes gedurende 72 weken ofwel een dagelijks tablet orforglipron in verschillende doseringen, ofwel een placebo. Alle deelnemers kregen daarnaast advies over gezond eten en deden aan minstens 150 minuten lichaamsbeweging per week.

Na 72 weken bleken de deelnemers die orforglipron gebruikten, duidelijk meer gewicht te hebben verloren dan de placebogroep. De laagste dosering leidde tot een gewichtsverlies van gemiddeld 5,5 procent, de middelste dosering tot een gewichtsverlies van 7,8 procent en de hoogste dosering tot 10,5 procent gewichtsverlies. De placebogroep verloor ter vergelijking slechts 2,2 procent aan gewicht. Ook de bloedsuikerspiegel daalde sterker bij de deelnemers die het medicijn gebruikten.

De bijwerkingen van het medicijn kwamen overeen met die van andere GLP-1-middelen en bestonden vooral uit misselijkheid, braken, constipatie en diarree. Deze bijwerkingen traden vooral op tijdens het opbouwen van de dosering.

Medicijn mogelijk goedkoper en sneller beschikbaar

Als de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA het middel goedkeurt, kan orforglipron in 2026 op de markt komen. Volgens Deborah Horn, obesitasspecialist bij UTHealth Houston en hoofdauteur van de studie, zou het medicijn bovendien aanzienlijk goedkoper kunnen worden dan de huidige injecteerbare middelen. Hierdoor zou het gemakkelijker vergoed kunnen worden door verzekeraars en toegankelijker worden voor een grotere groep mensen.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

