Oud gebruik, nieuw bewijs: neusspoelen blijkt effectief tegen verkoudheid

Een kriebel in je keel, daarna een niesbui en voor je het weet zit je dagenlang met hoesten, gesnotter en een verstopte neus. De gewone verkoudheid treft volwassenen gemiddeld drie keer per jaar en houdt meestal zo’n negen dagen aan. Antibiotica helpen niet en veel vrij verkrijgbare middeltjes bieden slechts beperkte verlichting. Toch blijkt een eeuwenoude methode verrassend effectief: neusspoelen met zout water.

Steeds meer onderzoeken laten zien dat deze eenvoudige praktijk de duur en ernst van de verkoudheid kan verkorten, zowel bij kinderen als volwassenen.

Neusspoelen doe je met een zoutoplossing

Bij neusspoelen wordt de neusholte gespoeld met een zoutoplossing. Dat kan met een sprayflacon, maar ook met een zogenoemde netipot, een klein gietkannetje dat zijn oorsprong heeft in de Ayurvedische traditie.

Deze vorm van ‘nasale irrigatie’ bestaat al duizenden jaren en werd begin 20e eeuw zelfs al besproken in medische vakbladen zoals The Lancet.

Zo werkt het

Zout water doet meer dan alleen slijm losmaken. Volgens onderzoek werkt het op drie manieren:

Het spoelt slijm, virussen en allergenen letterlijk weg. Dat vermindert de virusconcentratie in de neus.

Het licht zure milieu van zout water maakt virussen minder levensvatbaar, waardoor ze zich minder goed kunnen vermenigvuldigen.

Het ondersteunt het natuurlijke afweersysteem van de neus, waarbij microscopische trilhaartjes (cilia) ongewenste deeltjes naar buiten werken.

Twee dagen minder ziek zijn

Een grote studie in The Lancet toont aan dat neusspoelen vanaf het eerste symptoom en tot zes keer per dag kan zorgen voor twee dagen korter ziek zijn. Kleinere onderzoeken rapporteren zelfs tot vier dagen verkorting.

Ook de verspreiding van virussen lijkt af te nemen. In een onderzoek onder opgenomen COVID-19-patiënten daalde de virale belasting met 8,9 procent na regelmatige nasale irrigatie binnen 16 uur, terwijl de controlegroep juist een toename liet zien.

Daarnaast blijkt de methode nuttig bij allergieën, chronische neusverstopping, postnasale drip en terugkerende bijholteontstekingen. Een meta-analyse van tien gerandomiseerde studies laat zien dat patiënten met hooikoorts zelfs 62 procent minder allergie medicatie nodig hadden wanneer ze consequent spoelden.

Zo maak je je eigen zoutoplossing

Wie wil beginnen, heeft geen luxe hulpmiddelen nodig. In de meeste apotheken zijn kant-en-klare zoutwatersprays verkrijgbaar, maar je kunt ook zelf een oplossing maken.

Meng een halve theelepel ongejodeerd zout met 1 kop water.

Gebruik altijd gedestilleerd of minstens vijf minuten gekookt en afgekoeld water om bacteriën te vermijden.

Een snufje bakpoeder kan eventuele prikkeling verminderen.

Spoel bij voorkeur zo vroeg mogelijk na de eerste symptomen en herhaal dit meerdere keren per dag. Minimaal ’s ochtends en ’s avonds. Na mogelijke blootstelling aan een virus kan een spoeling preventief helpen.

