Maak jij schuldig aan deze nachtelijke gewoontes? Dan loop je mogelijk meer risico op hart- en vaatziekten

Dat het niet slim is om voor het slapengaan op je telefoon te scrollen, is algemeen bekend. Het blauwe licht van je scherm remt de aanmaak van melatonine, het hormoon dat je slaperig maakt. Maar wat veel mensen niet weten, is dat het ook grote gevolgen kan hebben voor je gezondheid. Nieuw onderzoek laat zien dat blootstelling aan kunstmatig licht ’s nachts het risico op hart- en vaatziekten verhoogt.

Nu denk je misschien dat je de dans ontspringt omdat je nooit ’s nachts je telefoon gebruikt, maar onder kunstmatig licht valt ook je televisiescherm of bijvoorbeeld je nachtlampje. Uit onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA Network Open, blijkt dat mensen die ’s nachts worden blootgesteld aan kunstmatig licht, een groter risico lopen op hartfalen, coronaire hartziekten, boezemfibrilleren, een hartaanval en een beroerte.

Meer kans op hart- en vaatziekten

Voor de studie volgden de onderzoekers een week lang 88.905 volwassenen die ouder waren dan 40 jaar. De volwassenen droegen polssensoren om de blootstelling aan kunstmatig licht te meten tussen 00.30 tot 06.00 uur. De deelnemers werden hierbij verdeeld in vier verschillende groepen, afhankelijk van hun nachtelijke gewoontes en de mate waarin ze gebruikelijk werden blootgesteld aan kunstmatig licht. Vervolgens bekeken de onderzoekers de hartgezondheidsgegevens van de deelnemers over een periode van 9,5 jaar, waarbij risicofactoren zoals roken, fysieke activiteit, nachtdiensten en sociaaleconomische status werden gecorrigeerd.

Vergeleken met de mensen die ’s nachts het minst werden blootgesteld aan kunstmatig licht, bleek de groep met de hoogste blootstelling ook de slechtste gezondheidsresultaten te hebben. Mensen met een hoge blootstelling aan licht hadden ’s nachts een 56 procent hogere kans op hartfalen, tot 56 procent meer kans op een hartaanval en tot 30 procent meer kans op een beroerte.

Hoe kan dit?

Dr. Jeremy Slivnick, cardioloog bij UChicago Medicine, vermoedt dat dit te maken heeft met het circadiane ritme, de 24-uurs slaap-waakcyclus van ons lichaam. „We weten dat het circadiane ritme echt een belangrijk oordeel is van een gezonde levensstijl en dat verstoringen in ons slaap-waakcyclus verband kan houden met cardiovasculaire aandoeningen”, zo legt hij uit. Als je s’ nachts wordt blootgesteld aan kunstmatig licht, kunnen je hersenen dus denken dat het dag is, waardoor je normale circadiane ritme verstoord raakt. En dat heeft weer invloed op je algehele gezondheid.

