Nieuw onderzoek: langdurig gebruik van melatonine kan mogelijk hartproblemen veroorzaken

Een supplement met melatonine is volgens veel mensen dé tip voor een goede nachtrust. De stof, die je lichaam zelf ook aanmaakt, kan helpen om slaperig te worden en in slaap te vallen. Maar is dat eigenlijk wel zo gezond?

Nieuw onderzoek van de American Heart Association laat zien dat het middel misschien niet zo onschuldig is als het lijkt. Wie het slaapmiddel langer dan een jaar gebruikt, loopt mogelijk een veel groter risico op hartfalen, ziekenhuisopnames en zelfs overlijden. De bevindingen worden deze week gepresenteerd tijdens een groot congres over hartgezondheid in New Orleans.

Metro schreef eerder al dat ongeveer de helft van alle Nederlanders met slaapproblemen kampt.

Langdurig gebruik melatonine verdubbelt risico op sterfte

De studie analyseerde gezondheidsdata van meer dan 130.000 volwassenen met chronische slapeloosheid. Mensen die melatonine een jaar of langer gebruikten, hadden 90 procent meer kans om hartfalen te ontwikkelen dan mensen die het middel niet gebruikten. Ook bleken ze 3,5 keer vaker in het ziekenhuis te belanden vanwege hartfalen en bijna twee keer zo vaak te overlijden aan welke oorzaak dan ook.

Onderzoekers benadrukken dat het verband nog niet bewijst dat melatonine de directe oorzaak is. De cijfers roepen volgens hen wel serieuze vragen op over de veiligheid van langdurig gebruik.

Melatonine is misschien minder onschuldig dan gedacht

Melatonine is een lichaamseigen hormoon dat helpt het slaap-waakritme te regelen, en in de war kan raken bij te veel blauw licht aan het einde van de dag. De synthetische variant wordt veel gebruikt bij slaapproblemen of jetlag en is in veel landen vrij verkrijgbaar. Omdat het vaak wordt gezien als een natuurlijk product, gebruiken veel mensen het langdurig zonder medisch toezicht.

„Melatoninesupplementen zijn misschien niet zo onschuldig als vaak wordt gedacht”, zegt hoofdonderzoeker dr. Ekenedilichukwu Nnadi van SUNY Downstate in New York. „Als onze bevindingen worden bevestigd, kan dat invloed hebben op de manier waarop artsen hun patiënten adviseren over slaapmiddelen.”

Internationale database

De onderzoekers gebruikten gegevens uit een internationale database met anonieme medische dossiers. Daarbij werd gekeken naar volwassenen met slapeloosheid die melatonine minstens een jaar gebruikten, en vergeleken met een even grote groep die dat niet deed. Landen waar melatonine op recept verkrijgbaar is, zoals het Verenigd Koninkrijk, werden meegenomen, net als landen waar het vrij verkocht wordt, zoals de Verenigde Staten.

Omdat veel mensen het supplement zonder recept gebruiken, kan het zijn dat het daadwerkelijke gebruik in de studie zelfs is onderschat. Toch bleef het verhoogde risico zichtbaar, ook na correctie voor andere gezondheidsfactoren zoals bloeddruk, gewicht en bestaande hartproblemen.

Deskundigen waarschuwen voor langdurig gebruik

Slaaponderzoeker Marie-Pierre St-Onge van de Columbia University, die niet betrokken was bij het onderzoek, noemt de resultaten zorgwekkend. „Het verbaast me dat melatonine soms meer dan een jaar wordt gebruikt, terwijl het in de VS niet officieel is goedgekeurd voor de behandeling van slapeloosheid. Mensen moeten zich bewust zijn van de risico’s bij langdurig gebruik zonder medische begeleiding.”

De onderzoekers voegen toe dat meer studies nodig zijn om de precieze relatie tussen melatonine en hartgezondheid vast te stellen. „Er is nog veel onbekend over de effecten van langdurig gebruik”, aldus Nnadi. „Tot die tijd is voorzichtigheid verstandig.”

Wat betekent dit voor gebruikers?

Wie af en toe melatonine gebruikt om beter te slapen, hoeft zich waarschijnlijk geen zorgen te maken. De risico’s lijken vooral te gelden voor mensen die het middel structureel en langdurig slikken. Toch adviseren experts om bij aanhoudende slaapproblemen altijd eerst met een arts te overleggen, in plaats van zelf te blijven experimenteren met supplementen.

