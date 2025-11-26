Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit lichaamstype kan je volgens onderzoekers tegen dementie beschermen

Dat een gezonde levensstijl belangrijk is in het voorkomen van dementie, is algemeen bekend. Maar wist je ook dat er een specifiek lichaamstype is dat je extra bescherming kan bieden? Volgens onderzoekers hebben mensen met dit lichaamstype jongere, gezondere hersenen en daardoor is de kans dat ze dementie krijgen een stuk kleiner.

Het is al langer bekend dat obesitas het risico op dementie kan verhogen, maar nu hebben onderzoekers van de Washington University School of Medicine ontdekt dat een specifiek lichaamstype – namelijk een hogere spiermassa in combinatie met weinig verborgen buikvet– de hersenen kan beschermen tegen dementie.

Van buiten slank, van binnen ‘dik’

Nu denk je misschien, dat is toch niet heel verrassend, aangezien obesitas de kans op dementie verhoogt? Maar het gaat hier specifiek om mensen met weinig visceraal vet. Dat is ‘verborgen’ buikvet dat diep in de buikholte rond de organen zit. In tegenstelling tot onderhuids vet, dat je kunt vastpakken, zit dit type vet onder de buikspieren. Iemand kan er dus van buitenaf heel slank uitzien, maar tegelijkertijd veel visceraal vet hebben. Mensen met visceraal vet en weinig spiermassa, lopen dus een hoger risico op het ontwikkelen van dementie.

Gezond brein beschermt tegen dementie

Voor de studie werden de MRI’s van 1164 gezonde personen van rond de 55 jaar onderzocht. Hoewel je visceraal vet normaal van buitenaf niet kunt zien, kun je het op een MRI wel zien. Interessant genoeg ontdekten de onderzoekers dat een hogere hoeveelheid verborgen buikvet en weinig spiermassa verband hield met een hogere hersenleeftijd. Bij zichtbaar vet werd niet zo’n verband gevonden.

„De deelnemers met meer spieren hadden over het algemeen een jonger uitziend brein, terwijl degenen met meer verborgen buikvet ten opzichte van hun spieren een ouder uitziend brein hadden”, zo legt onderzoeker Dr. Cyrus Raji uit. „Een betere hersengezondheid verlaagt op zijn beurt het risico op toekomstige hersenziekten zoals alzheimer.”

Naast een bepaald lichaamstype, is er ook een specifieke actviteit die je tegen dementie kan beschermen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties