Grote studie: HPV-vaccin beschermt tegen baarmoederhalskanker

Een nieuwe, grote wetenschappelijke studie bevestigt dat het HPV-vaccin zeer effectief is in het voorkomen van baarmoederhalskanker. Volgens de internationale onderzoeksorganisatie Cochrane vermindert vaccinatie op jonge leeftijd het risico op deze kanker met maar liefst 80 procent.

Het humaan papillomavirus (HPV) is een veelvoorkomend seksueel overdraagbaar virus dat verschillende kankers kan veroorzaken. De meeste besmettingen verlopen ongemerkt, maar kunnen later ernstige gevolgen hebben, zoals baarmoederhalskanker. Hoewel jonge vrouwen een uitnodiging krijgen voor een uitstrijkje vanaf 30-jarige leeftijd, blijkt in de praktijk dat ze dat onderzoek vaak uitstellen. Je zou baarmoederhalskanker ook kunnen opsporen met een speciale tampon.

Jongeren die vroeg worden gevaccineerd – rond de leeftijd van 10 tot 14 jaar – zijn het best beschermd. Dat komt doordat de meeste jongeren op latere leeftijd al in aanraking komen met het virus, zodra ze seksueel actief worden.

Vaccin is veilig, zeggen onderzoekers

Cochrane analyseerde honderden studies van over de hele wereld. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat het HPV-vaccin veilig is. Er zijn geen aanwijzingen dat het vaccin op lange termijn ernstige bijwerkingen veroorzaakt of invloed heeft op de vruchtbaarheid. Deze conclusie sluit aan bij eerdere onderzoeken.

Twijfels blijven bestaan

Hoewel het nut van het HPV-vaccin wetenschappelijk gezien wordt erkend, twijfelen sommige mensen nog steeds over of ze zich wel willen laten vaccineren. In verschillende landen proberen gezondheidsautoriteiten jongeren zover te krijgen dat ze zich laten vaccineren, maar ze krijgen geregeld te maken met terughoudendheid of onjuiste informatie over vaccins.

