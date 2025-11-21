Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Griepgolf dit jaar eerder en ernstiger: zo kun je besmetting nieuwe variant voorkomen

Van een fikse verkoudheid tot flinke koorts: elk jaar tijdens de winterperiode raast er weer een nieuwe griepgolf door het land. Deze keer een stuk vroeger dan verwacht: de Europese gezondheidsdienst waarschuwt namelijk voor een forsere griepgolf dan normaal, die zich ook nog eens eerder aandient. Maar hoe kun je jezelf en anderen hier tegen beschermen?

Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) waarschuwt voor een ongewoon vroege start van het griepseizoen. Dit jaar worden griepgevallen bijna een maand eerder dan normaal gesproken vastgesteld, mede door de opkomst van een nieuwe variant. De verwachting is dat veel meer mensen dit jaar de griep zullen krijgen, omdat de nieuwe variant nog niet in de griepvaccins zit.

Geen angst voor de griepgolf

Hierdoor heb je meer kans om de griep te krijgen, maar volgens experts hoef je niet extra bang te zijn voor de nieuwe variant. Het zou namelijk niet voor ernstigere klachten zorgen. Toch is het volgens het ECDC belangrijk dat zoveel mensen zich vaccineren. De gezondheidsdienst roept 65-plussers, maar ook zwangere vrouwen en mensen met onderliggende aandoeningen op, om zich zo snel mogelijk te vaccineren. Voor hen kan een ‘simpel’ griepje namelijk wél gevaarlijk zijn. „Vaccineren is één van de beste manieren om jezelf en anderen te beschermen tegen ernstige ziekte deze winter”, aldus Edoardo Colzani, hoofd van de afdeling Respiratoire Virussen bij het ECDC.

Zo’n forse griepgolf verhoogt natuurlijk ook de druk op ziekenhuizen en zorginstellingen, die het al druk genoeg hebben. Daarom is het volgens de gezondheidsdienst belangrijk dat mensen en zorgpersoneel extra waakzaam zijn en bijvoorbeeld meer letten op handhygiëne en het gebruik van mondmaskers.

Hoe herken je een griep?

Een griepgolf kan helaas niet voorkomen worden, maar je kunt wel voorkomen dat je zelf je de griep doorgeeft. Als je één van de volgende symptomen bij jezelf opmerkt, is de kans groot dat je een griep te pakken hebt:

Koude rillingen

Hoofdpijn

Snotteren

Heftige spierpijn en vermoeidheid

Heelpijn en droge hoest

(Hoge) koorts

Zo voorkom je dat je een besmetting doorgeeft

Herken jij bovenstaande symptomen? Dan is het belangrijk dat je de volgende tips opvolgt:

Was je handen regelmatig met zeep: doe dit voor het eten (koken), na een toiletbezoek en nadat je hebt gehoest of je neus hebt gesnoten.

Droog je handen na het wassen ook altijd goed af, het liefst met een papieren wegwerphanddoekje. Gooi de handdoekjes in je toilet en keukendoeken ook regelmatig in de wasmachine.

Hoest en nies in je elleboog.

Gebruik het liefst papieren zakdoeken en gooi deze weg na gebruik. Gebruik een zakdoek echt maar één keer.

Zorg voor voldoende ventilatie in je woon- en slaapruimtes door ramen open te zetten.

Deze voedingsmiddelen doen wonderen voor je immuunsysteem.

Heb je een verkoudheid of de griep? Een nieuwe smaaktest moet straks duidelijkheid geven.

