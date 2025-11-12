Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Eén glas frisdrank per dag is al schadelijk: ‘Kans op hoge bloeddruk neemt aanzienlijk toe’

Dat frisdrank niet gezond is, is algemeen bekend. Toch zou je denken dat één glas frisdrank per dag weinig kwaad kan. Maar wat blijkt? Niets is minder waar. Met één glas per dag loop je namelijk al 29 procent meer kans op een hoge bloeddruk, zo blijkt uit nieuw onderzoek van het Maastricht UMC.

Voor het onderzoek werden de effecten van vruchtensuiker uit verschillende voedingsbronnen vergeleken. Opvallend genoeg bleek dezelfde hoeveelheid vruchtsuiker uit fruit géén schadelijke invloed te hebben op de bloeddruk. Mensen die dagelijks een appel eten of bijvoorbeeld appelsap drinken, ervaren hier dus geen nadelige effecten van.

Onderzoek frisdrank en bloeddruk

Voor het onderzoek, dat gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift Clinical Nutrition, analyseerden onderzoekers eerst de gegevens van ruim 5800 deelnemers aan De Maastricht Studie, een grootschalig bevolkingsonderzoek in Zuid-Limburg. Uit deze gegevens bleek dat vruchtensuiker uit frisdrank sterk samenhangt met een hoge bloeddruk. Bij 10 gram vruchtensuiker per dag, wat neerkomt op één glas cola, nam het risico op een hoge bloeddruk al bijna met een derde toe.

Dat verband werd alleen gevonden bij frisdrank en dus niet bij fruit of sap. „Je zou denken: vruchtensuiker is vruchtensuiker”, zo legt hoofdonderzoekers prof. dr. Martijn Brouwers uit. Maar dat bleek dus niet het geval te zijn. „Misschien komt het verband wel doordat frisdrankdrinkers over het algemeen ongezonder leven. Daarom wilden we het effect van vruchtensuiker los van leefstijl onderzoeken. We hebben gekeken of het verschil maakt in welke vorm je die suiker binnenkrijgt: via frisdrank, fruit of fruitsap.”

‘De verpakking doet er toe’

In een tweede, gecontroleerde interventiestudie kregen 21 gezonde mensen daarom vier keer 20 gram vruchtensuiker, telkens in een andere vorm: als appel, gepureerde appel, appelsap of opgelost in water (zoals in frisdrank). Om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid vruchtensuiker steeds exact hetzelfde was, werden kleine appelboringen uitgevoerd om de hoeveelheid vruchtensuiker te meten. En wat bleek? De frisdrankvorm zorgde voor een hogere bloeddruk dan vruchtensuiker uit de andere bronnen.

Volgens Brouwers bewijst dit dat ‘de verpakking waarin vruchtensuiker zit ertoe doet’. „In fruit zitten ook vezels, antioxidanten en andere beschermende stoffen. Die zorgen ervoor dat de suiker langzamer wordt afgebroken in het lichaam, en gaan de schadelijke effecten van vruchtensuiker tegen. De vorm waarin vruchtensuiker wordt ingenomen, is dus mede bepalend voor het effect op de gezondheid. Daarnaast is de hoeveelheid vruchtensuiker natuurlijk ook belangrijk: in een glas vruchtensuiker zit meer suiker dan in een stuk fruit.”

Waarom is vruchtsuiker uit fruit minder ongezond?

Waarom de verpakking er zo toe doet, is niet onderzocht. „Maar de theorie, gebaseerd op eerder onderzoek op muizen, is dat darmen een appel langzamer verteren dan frisdrank, waardoor de darmen ook een deel van de fructose uit die appel kunnen afbreken. Daarom komt er minder van in het bloed terecht dan bij bijvoorbeeld frisdrank”, zo legt Brouwers uit. Hij adviseert dan ook om geen frisdrank met suiker te drinken én pleit voor strengere maatregelen tegen de consumptie van suikerhoudende frisdrank.

„Vruchtensuiker uit frisdrank is niet alleen slecht voor de bloeddruk, maar verhoogt ook het risico op diabetes, leververvetting en andere aandoeningen”, zo legt hij uit. „In Nederland hebben meer dan 1 miljoen mensen diabetes en dagelijks overlijden meer dan 100 mensen aan hart- en vaatziekten. Preventie is daarom essentieel, zowel voor de volksgezondheid als om de zorg betaalbaar te houden.”

