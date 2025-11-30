Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geld voor onderzoek naar long covid raakt op en de kans dat onderzoek stilvalt neemt toe

Het geld voor onderzoek naar long covid is bijna op. Van de ruim 40 miljoen euro die de afgelopen jaren beschikbaar was, blijft weinig over. Tot het einde van dit jaar kunnen wetenschappers nog subsidie aanvragen. Daarna valt het onderzoek stil, terwijl een doorbraak in behandeling nog ver weg is.

Artsen, onderzoekers en patiëntenorganisaties waarschuwen in een rondgang van de NOS voor grote gevolgen. Zonder nieuw geld dreigt kennis verloren te gaan. Onderzoekers stappen dan over naar ziektes waarvoor wél financiering is, zegt Niels Eijkelkamp, hoogleraar neuro immunologie aan het UMC Utrecht, tegen NOS. „Dat zou zonde zijn van de miljoenen die al zijn geïnvesteerd.”

Bijna half miljoen patiënten met long covid

In Nederland kampen bijna een half miljoen mensen met longcovidklachten. Een deel is volledig uitgevallen uit werk of opleiding en bijna 100.000 patiënten zijn gedeeltelijk of volledig aan huis of bed gebonden.

Toch blijft politieke aandacht uit. Een groot debat over long covid, waar de Tweede Kamer twee jaar geleden wél om vroeg, is nog steeds niet ingepland. Voor patiënten is dat pijnlijk. Zij zien de aandacht snel verdwijnen, net als mensen met ME/CVS, Q-koortsvermoeidheid, Lyme en het post-sepsis syndroom. Voor hen zou longcovidonderzoek mogelijk ook doorbraken kunnen opleveren.

Hoewel er de laatste jaren wat stappen zijn gezet, zoals een ME/CVS-onderzoeksagenda en een Q-koortsambassadeur, vrezen patiënten dat deze aandacht tijdelijk is. Voorstellen voor extra onderzoek naar long covid bij kinderen werden het afgelopen jaar meerdere keren weggestemd.

Protest op Malieveld moet onzichtbaar leed zichtbaar maken

Vandaag staan op het Malieveld in Den Haag honderd lege rolstoelen tijdens een protest van mensen met zogenoemde PAIS-aandoeningen (post-acute infectie syndromen). Ze moeten laten zien wat velen niet zien: hoe groot het verborgen leed is.

„Wij zijn bijna onzichtbaar. Daardoor is het makkelijk om ons te vergeten”, zegt initiatiefnemer Guus Liebrand, die zelf te ziek is om aanwezig te zijn. Ook PostCovidNL waarschuwt dat de tijd begint te dringen. Het geld voor longcovidklinieken en expertisecentra raakt in 2026 op.

Long covid treft ook werk, inkomen en familie

De impact gaat verder dan gezondheid alleen. Uit onderzoek van het Erasmus MC onder 644 mensen met Q-koortsvermoeidheid blijkt dat de helft nooit meer terugkeerde op de arbeidsmarkt.

Bijna driekwart ging er financieel op achteruit. Mantelzorgers raken regelmatig overbelast, constateert onderzoeker Stella Heemskerk.

Duitsland investeert fors, Nederland wacht af

Waar Nederland aarzelt, trekt Duitsland wél stevig de portemonnee. De Duitse regering investeert de komende tien jaar een half miljard euro in onderzoek naar long covid en ME/CVS. Volgens interne stukken gaat het om „een van de grootste uitdagingen voor de volksgezondheid van de 21e eeuw”.

