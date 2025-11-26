Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Deze voeding blijkt heel goed te zijn voor je geheugen en brein

Er is meer dan één voedingspatroon dat kan helpen om geheugenverlies te vertragen. Het kan daarmee de hersenen, en dus ook het geheugen, beschermen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

Twee bekende voedingspatronen, het Mediterrane dieet en het MIND-dieet, kwamen daarbij als duidelijke winnaars uit de bus. Met een kleine voorsprong voor het MIND-dieet.

Gezonde diëten voor je hersenen

Beide voedingspatronen leggen de nadruk op producten die al jaren bekendstaan om hun positieve effecten op hart en hersenen: veel groente, fruit, gezonde vetten, volkoren granen en vis. Het MIND-dieet, een combinatie van inzichten uit Mediterrane voeding en de DASH-richtlijn, gaat daarbij nog specifieker in op hersenbescherming, met extra nadruk op bladgroenten, bessen, noten en volkoren producten. Zowel rood vlees als bewerkte voedingsmiddelen worden beperkt.

<strong>Hoe verschillen het Mediterrane, MIND- en DASH-dieet eigenlijk van elkaar?</strong> De drie voedingspatronen worden regelmatig in één adem genoemd, maar ze hebben elk hun eigen focus. Het Mediterrane dieet draait om een traditioneel eetpatroon uit Zuid-Europa. Kenmerken zijn veel groenten, fruit, peulvruchten, volkoren granen, vis en vooral olijfolie als vetbron. Rood vlees en bewerkte producten komen weinig voor. Het staat bekend om positieve effecten op hart- en vaatgezondheid, hersenen en nog iets anders opvallends, mede door de nadruk op omega-3 en onverzadigde vetten. Het DASH-dieet (Dietary Approaches to Stop Hypertension) is ontwikkeld om hoge bloeddruk te verlagen. Het legt meer nadruk op zoutbeperking, magere zuivel, groenten en volkoren granen. Het is minder gericht op hersengezondheid specifiek, maar wel sterk in het terugdringen van risicofactoren zoals hoge bloeddruk en ontsteking, die indirect weer invloed hebben op het brein. Het MIND-dieet is een mix van beide. Het neemt de hart-gezonde principes van het Mediterrane dieet en de bloeddrukbevorderende elementen van DASH, maar zoomt extra in op voedingsmiddelen die in onderzoek naar voren komen als hersenbeschermend. Vooral bladgroenten, bessen, noten, olijfolie, vis en volkoren producten krijgen nadruk. Rood vlees, gefrituurd eten en boter worden juist beperkt. In studies – waaronder dit nieuwe onderzoek – laat MIND vaak nét iets sterkere effecten op het geheugen zien, waarschijnlijk door die scherpere focus op neuroprotectieve voedingsstoffen.

Voeding werd bijgehouden

Het onderzoek, uitgevoerd onder leiding van Xiaofang Liu in Guangzhou, volgde vijf jaar lang 1500 deelnemers van 50 tot 75 jaar. De groep bestond uit evenveel mensen met als zonder alzheimer. Hun eetpatroon werd bijgehouden via vragenlijsten en apps. Tegelijkertijd werden hun geheugen, concentratie en andere denkfuncties regelmatig gemeten.

Daarnaast werd er gekeken naar biologische signalen van hersenverandering. In bloed- en ruggenprikmonsters werden bekende alzheimer-eiwitten gemeten en hersenscans volgden veranderingen in de hippocampus, het gebied dat belangrijk is voor geheugen, en de dikte van de hersenschors.

Voeding voor je geheugen

Mensen die zich goed aan het Mediterrane of MIND-dieet hielden, scoorden beter op geheugentests, hadden lagere niveaus van schadelijke alzheimer-gerelateerde eiwitten en vertoonden minder ontstekingen. Hersenscans lieten zien dat hun hippocampus minder snel kleiner werd. Daarnaast lieten ze zien dat de hersenschors minder snel dunner werd. Dat zijn belangrijke signalen van tragere neurodegeneratie.

Het MIND-dieet liet een klein voordeel zien. Waarschijnlijk doordat het extra nadruk legt op voedingsstoffen die in eerdere studies als hersenbeschermend naar voren zijn gekomen, zoals omega-3 vetzuren, polyfenolen en bepaalde B-vitamines. Denk dus aan bladgroenten, bessen, noten, olijfolie, vis en volkoren producten.

Wat als je genetisch meer risico hebt op geheugenproblemen?

Een deel van de deelnemers droeg de APOE-ε4-variant, die het risico op alzheimer vergroot. Deze groep ging sneller achteruit, maar ook zij hadden baat bij beide diëten. Dat suggereert dat voeding kan helpen om een deel van de genetische kwetsbaarheid te compenseren.

Zoals bij veel voedingsonderzoek werd een deel van de gegevens zelf gerapporteerd door deelnemers, wat onnauwkeurigheden kan geven. Daarnaast vielen mensen met andere ernstige gezondheidsproblemen buiten de studie, waardoor de resultaten niet voor iedereen één-op-één hoeven te gelden.

Wat betekent dit voor jouw geheugen?

Hoewel voeding alzheimer niet kan genezen, toont dit onderzoek opnieuw aan dat wat we eten invloed heeft op hoe snel ons brein achteruitgaat. Wie regelmatig bladgroenten, bessen, noten, vis en volkorenproducten op het menu zet, ondersteunt niet alleen het lichaam, maar ook het geheugen. Zelfs als er sprake is van erfelijke aanleg.

De onderzoekers benadrukken dat de juiste voeding geen wondermiddel is, maar wel een van de krachtigste leefstijlfactoren die we zelf kunnen beïnvloeden. En met relatief kleine dagelijkse keuzes valt er al winst te behalen.

