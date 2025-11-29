Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Een week zonder social media verlaagt angst en somberheid, blijkt uit nieuw onderzoek

Een week lang minder tijd op social media doorbrengen kan jonge volwassenen helpen zich mentaal beter te voelen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA Network Open.

Detox van social media

Voor de studie werden jongeren tussen de 18 en 24 jaar gevolgd. Zij kozen zelf voor een korte detox van social media. De groep werd gevraagd om zoveel mogelijk offline te blijven. Gemiddeld gingen de deelnemers van bijna twee uur per dag naar een half uur. Voor en na het experiment vulden ze vragenlijsten in over depressie, angst, slapeloosheid, eenzaamheid en problematisch gebruik van social media.

De resultaten waren opvallend: angstklachten daalden gemiddeld met 16 procent, depressieve gevoelens met bijna 25 procent en slaapproblemen met 14 procent. Vooral jongeren die al zwaardere depressieve klachten hadden, profiteerden van de digitale pauze. Opvallend genoeg veranderde het gevoel van eenzaamheid niet, mogelijk omdat social media voor veel jongeren juist een sociale functie heeft.

Geen vervanging voor professionele hulp

Volgens onderzoeker John Torous, psychiater aan Harvard Medical School, zijn social media-breaks geen vervanging voor professionele hulp, maar kunnen ze wél een aanvullende rol spelen. „Als je al in behandeling bent, is het de moeite waard om te kijken of minder social media je helpt”, zegt hij tegen The New York Times.

De onderzoekers zagen dat vooral het vermijden van problematisch gedrag, zoals eindeloos scrollen of negatieve sociale vergelijking, effect leek te hebben. Overigens zaten deelnemers in totaal niet minder op hun telefoon; de schermtijd bleef vrijwel gelijk.

Fel debat

Het onderzoek verschijnt terwijl er een fel debat woedt over de vraag of social media en smartphones een directe oorzaak zijn van de toename van mentale klachten bij jongeren.

Sommige wetenschappers zien duidelijk verband, andere studies vinden nauwelijks effect of spreken elkaar tegen. Ook op dit onderzoek is enige kritiek, want sommige wetenschappers vinden, door het ontbreken van een controlegroep – jongeren die juist wél hun normale gebruik behielden – dat het niet duidelijk te zeggen is of de verbetering puur door de detox komt.

Toch zijn er ook experts die de uitkomst hoopgevend noemen. Eerdere onderzoeken laten vaker zien dat een pauze van social media bij een deel van de jongeren zorgt voor minder stress, minder negatieve gevoelens en meer rust. Het is bovendien een eenvoudige, gratis ingreep.

