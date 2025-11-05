Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Drie manieren om hoofdpijn in de ochtend te voorkomen

Ochtendhoofdpijn komt bij ongeveer 8 procent van de volwassenen voor, blijkt uit nieuw onderzoek. Vrouwen hebben er vaker last van dan mannen. De pijn kan verschillende oorzaken hebben, van te veel of te weinig cafeïne tot gebitsproblemen. Maar welke oorzaak dan ook: hoofdpijn als je net uit bed bent is géén pleziertje…

Gelukkig zijn er wél tips om het te voorkomen.

Remedies tegen hoofdpijn in de ochtend

1. Let bij hoofdpijn op je cafeïne-inname

Cafeïne kan zowel helpen tegen hoofdpijn áls juist hoofdpijn veroorzaken. Matige hoeveelheden kunnen hoofdpijn overdag verlichten, maar wie veel cafeïne gebruikt en dat plotseling misloopt na een nacht slapen, kan last krijgen van een zogenaamde rebound hoofdpijn. Al 200 mg cafeïne per dag, wat neerkomt op ongeveer twee kopjes koffie, kan bij abrupt stoppen leiden tot hoofdpijn.

Rhiannon Lambert, geregistreerd voedingsdeskundige, legt aan Times uit: „Als cafeïne plots ontbreekt, verwijden de bloedvaten in de hersenen zich, wat ochtendhoofdpijn kan uitlokken. Verminder je inname van cafeïne geleidelijk over een paar weken om dit te voorkomen.” Blijven de klachten aanhouden, dan is het verstandig om een huisarts te raadplegen.

2. Houd een regelmatig slaappatroon aan

Een onderzoek uit Nederland laat zien dat 40 procent van de mensen aangeeft dat hun migraine ’s ochtends begint, vaak tussen 04.00 en 09.00 uur. Dat wijst op een verband met het natuurlijke circadiaan ritme van het lichaam.

Slaapspecialist Dr. Neil Stanley benadrukt dat zelfs kleine verstoringen van je slaaproutine hoofdpijn kunnen uitlokken. „Te weinig slaap, ploegendiensten, jetlag of uitslapen in het weekend kunnen migraines in de ochtend veroorzaken. Probeer zoveel mogelijk vaste bedtijden en werktijden aan te houden.” Ook een piek in het stresshormoon cortisol in de vroege ochtend kan de pijn verergeren.

3. Overweeg een gebitsbitje voor ’s nachts

Tandenknarsen en kaakklemmen zijn een veelvoorkomende oorzaak van ochtendhoofdpijn, zegt Dr. Nigel Carter. Veel mensen merken niet dat ze ’s nachts knarsen, vaak door stress, angst of veranderingen in het gebit.

Carter adviseert ontspanning voor het slapengaan, maar als de hoofdpijn blijft, kan een tandartsbezoek uitkomst bieden. „Soms is aanpassing van de beet nodig. Voor veel mensen helpt een speciaal gebitsbitje ’s nachts om de druk op de kaakspieren te verminderen en hoofdpijn te voorkomen.”

