Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Doel in het leven vinden kan risico op dementie met bijna 30 procent verlagen

Een gevoel van zingeving kan een belangrijke rol spelen bij het beschermen van de hersenen. Dat blijkt uit een nieuwe Amerikaanse studie.

Onderzoekers ontdekten dat mensen met een sterkere levensdoelstelling ongeveer 28 procent minder kans hadden op cognitieve achteruitgang, waaronder dementie.

Hoe zingeving kan helpen bij dementie

Een gevoel van doel kan mensen motiveren tot gezonde gedragingen zoals bewegen, sociale contacten onderhouden en goed slapen. Deze activiteiten ondersteunen de hersenfunctie en verminderen stress, een bekende risicofactor voor cognitieve achteruitgang. Ook positieve emoties en een goed humeur, die vaak samengaan met zingeving, dragen bij aan een gezonde hersenfunctie.

Neuroplasticiteit speelt hierbij een rol, concluderen de onderzoekers: door actief te blijven en nieuwe ervaringen op te doen, blijft het brein flexibel en sterk. Denk aan cognitieve oefeningen, hobby’s, creatieve activiteiten en sociale interacties.

Zo vind je jouw levensdoel

Zingeving kan voortkomen uit werk, familie, religie of vrijwilligersactiviteiten, maar ook uit persoonlijke interesses of hobby’s. Experts raden aan nieuwsgierig te blijven en nieuwe dingen te proberen:

Houd je geest actief met lezen, spelletjes of leren.

Doe creatieve activiteiten zoals schilderen, muziek maken of schrijven.

Blijf sociaal en fysiek actief via sport, kookgroepen of andere ontmoetingen.

Zelfs bij mensen die al tekenen van cognitieve achteruitgang vertonen, kunnen activiteiten zoals muziek luisteren, fotoalbums maken of herinneringen ophalen bijdragen aan een gevoel van betekenis.

Paar duizend stappen per dag

Er zijn overigens meer manieren om je brein te beschermen. Wist je dat zelfs een paar duizend stappen per dag al het begin van de ziekte met jaren vertragen? Onderzoekers ontdekten dat matige fysieke activiteit niet alleen het denkvermogen beter op peil houdt, maar ook de ophoping van schadelijke eiwitten in de hersenen afremt.

En er is ook zelfs een specifiek lichaamstype dat je kan beschermen tegen dementie, zo vonden wetenschappers recent nog.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties