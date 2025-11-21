Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Doorbraak: eenvoudige bloedtest voorspelt ziekten 10 jaar voor eerste symptomen optreden

Sommige ziektes hebben een genetische oorzaak, wat betekent dat je er weinig aan kunt doen. Maar er zijn ook ziektes die worden veroorzaakt door een ongezonde levensstijl en in dat geval is er wél iets aan te doen. Onder het mom ‘voorkomen is beter dan genezen’, hebben Britse onderzoekers een manier gevonden om ziektes te voorspellen. En dat al tien jaar vóórdat de eerste symptomen optreden.

Door een simpele bloedtest kunnen mensen vroegtijdig worden gewaarschuwd en krijgen ze nog een kans om hun levensstijl om te gooien voordat het te laat is. De onderzoekers komen van UK Biobank, Nightingale Health en van verschillende Britse universiteiten in onder meer Londen, Edinburgh en Oxford.

Eenvoudige bloedtest

Dankzij de bloedtest kunnen artsen zien of iemand op latere leeftijd ziektes zoals dementie, diabetes of kanker zal krijgen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat deze ziektes al tien jaar voordat de eerste symptomen optreden, in bloed te detecteren zijn.

Voor het onderzoek zijn de gegevens van bijna een half miljoen mensen in een Britse biomedische database onder de loep genomen. Door de bloedwaarden van de deelnemers te onderzoeken in combinatie met medische dossiers en overlijdensregisters, kunnen wetenschappers het risico op een groot aantal ziekten voorspellen, van diabetes en hartziekten tot kanker en dementie.

Als een orgaan niet meer voor de volle 100 procent functioneert, verandert namelijk de samenstelling in het bloed. Een zieke lever zorgt bijvoorbeeld voor een verhoging van ammoniak in het bloed, terwijl een beschadigde nier zorgt voor meer ureum en creatine. Bij kanker neemt juist de opname van glucose toe. Met de test kan worden gekeken naar de waardes van bijna 250 verschillende eiwitten, vetten, suikers en andere stoffen in het bloed.

‘Gamechanger’

„Het onderzoek, gepubliceerd op Nature, is een echte gamechanger voor ons werk”, zo vertelt onderzoeker Joy Edwards-Hick. Door dergelijke tests kan de nadruk in de gezondheidszorg worden verlegd van het behandelen van ziekten naar het voorkomen ervan. „Het past in het preventiemodel waar we naartoe werken, om een ​​klein beetje bloed te kunnen opsturen en zo een beeld te krijgen van je gezondheid”, zo voegt ze eraan toe. „Als we vroege voorspellers van een ziekte hebben, kunnen we iemand van in de veertig vertellen dat zijn of haar stoffen er niet goed uitzien en kunnen we advies geven om de levensstijl om te gooien.”

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

