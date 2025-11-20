Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bas Dost kreeg hartstilstand op het veld en maakt nu indruk bij Eva Jinek: ‘Wat een helden’

De schrik sloeg toe, in oktober 2023, bij tv-kijkers thuis en bij voetballers en publiek in het stadion van AZ. Bas Dost van NEC viel uit het niets neer en bleef roerloos liggen. Hij had een hartstilstand, maar werd gered. Gisteravond maakt hij indruk in de talkshow van Eva Jinek, waar hij terugkeek naar twee jaar geleden en de tijd daarna. Bovendien zag hij voor het eerst de dramatische beelden terug.

Bas Dost beëindigde zijn voetbalcarrière eind september officieel. De nu 36-jarige oud-spits kwam na zijn hartstilstand toen al bijna twee jaar niet meer in actie. Dost ging in oktober 2023 in het shirt van NEC naar de grond tijdens het uitduel met AZ en moest worden gereanimeerd. Hij had nota bene kort daarvoor een wereldgoal gescoord. Hulpverleners redden zijn leven. Hij bleek een ontstoken hartspier te hebben. Hij nam in de zomer van 2024 al afscheid van NEC. Bas Dost speelde voor FC Emmen, Heracles, Heerenveen, VfL Wolfsburg, Sporting, Eintracht Frankfurt, Club Brugge, FC Utrecht en NEC. Hij kwam achttien keer uit voor Oranje en maakte één interlanddoelpunt.

Treurig maar waar: na het vreselijke voorval op het veld in Alkmaar, kreeg een heel andere spits – Michiel Kramer – via social media te horen ‘dat hij het had moeten zijn‘.

Bas Dos wilde zijn redders aan tafel bij Eva Jinek

Op het hoogtepunt van zijn carrière scoorde alleen Lionel Messi meer doelpunten dan goalgetter Bas Dost. „Zo, dit komt wel even binnen weer”, zegt de ex-voetballer als Eva Jinek heeft verteld over die dramatische dag van twee jaar geleden. Eva: „Ik ben de grootste huiler hier aan tafel.”

Bas Dost verbijt zich en kan vertellen dat hij deze week goed nieuws heeft gehad van de cardioloog. Zijn hart en ‘kastje’ zijn gecontroleerd en hij kan weer zonder gezondheidszorgen door het leven. De spits wilde wel aan de Eva-tafel verschijnen om terug te blikken, maar niet voor zichzelf. Dost wilde per se dat de mensen die zijn leven hebben gered, naast hem zouden zitten. Aldus gebeurde gisteravond, met Jeroen en Ingrid (clubartsen van NEC en AZ) en Barry en Cees, verpleegkundigen van de club uit Alkmaar.

Dost bekijkt voor het eerst de vreselijke beelden

„Wat een helden”, vindt Bas Dost. „Daarom zit ik hier nog.” Hij vindt niet dat er te weinig aandacht is geweest voor degenen die zijn leven hebben gered. „Nee, dat niet per se. Ik had het er daarna direct met mijn partner al over. Wij wilden deze mensen in het zonnetje zetten.”

Bast Dost bekeek bij Eva Jinek gisteravond voor het eerst de beelden van toen hij plotseling levenloos neerviel. Met een hand voor zijn mond keek hij toe. „Hoe is dat, om het te zien?”, is de logische vraag van Jinek. Dost: „Heftig. (…) Je ziet dat er ontzettend snel gehandeld wordt. De spelers rennen naar me toe en je ziet binnen no-time ook al twee mensen in geel. En je ziet mezelf niet meer.” Daarmee bedoelt Dost dat er snel een kring om hem heen werd gevormd, zodat hij uit het zicht bleef.

Wat gaat Bas Dost nu doen?

Aan het einde van het gesprek zegt Bast Dost dat het „echt wel verrot is”. „We moeten het ook niet kleiner maken dan het is en zo wil je geen afscheid nemen. Maar het is zoals het is.” Hij voegt toe: „Wees vooral dankbaar voor wat je wel hebt. Dat heb ik wel meer geleerd door deze hele ervaring.”

Als Eva Jinek hem vraagt wat hij als eerst gaat doen als hij 100 procent hersteld is, kijkt Dost naar de verpleegkundigen van AZ. Hij lacht weer: „De reanimatiecursus. Dat hoor ik te zeggen nu, toch?”

Hieronder zie je de volle 20 minuten.

