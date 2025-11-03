Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hoe is het met de bacterie in het drinkwater van Utrecht? Veel personeel gevraagd thuis te werken

Verschillende bedrijven in Utrecht hebben hun personeel gevraagd vandaag thuis te werken, na de ontdekking van een bacterie in het drinkwater in de stad. Zaterdagochtend meldde waterbedrijf Vitens dat de bacterie is gevonden in het water. In supermarkten ontstond een flinke run op flessen water.

Sindsdien geldt het kookadvies voor mensen in Utrecht, Bilthoven, Bosch en Duin, De Bilt, Bunnik, Groenekan, Maarssen, Oud-Zuilen, Tienhoven, Westbroek en Zeist (125.000 aansluitingen). Het advies om in de regio Utrecht water drie minuten te koken voor gebruik, geldt in ieder geval tot en met morgen. Vitens heeft zaterdag twintig monsters van water uit het gebied genomen en op kweek gezet. Morgen moet duidelijk zijn of de bacterie enterokokken is gevonden.

Thuiswerken door bacterie in drinkwater

Zowel Rabobank als ASR adviseren hun medewerkers thuis te werken, sinds bekend werd dat de bacterie in het drinkwater kan zitten. Dat laten woordvoerders van de financiële instellingen weten. De kantoren van Rabobank in Utrecht zijn wel open en als het moet kunnen medewerkers er werken. Evenementen gaan door met aangepaste catering.

Aan medewerkers van het hoofdkantoor van ASR is een vergelijkbare oproep gedaan. Als personeel van de verzekeraar wel naar kantoor wil komen, moeten mensen hun eigen drinken meenemen, aldus een woordvoerder. Bepaalde gelegenheden, zoals sollicitatiegesprekken, kunnen gewoon doorgaan en er zijn flesjes water beschikbaar. Ook is het bedrijfsrestaurant open.

ASN Bank en de NS, die ook hun hoofdkantoor in Utrecht hebben, hebben geen expliciet thuiswerkadvies gegeven aan medewerkers. Wel wordt gewaarschuwd voor het drinkwater en de bacterie.

Prinses Máxima Centrum heeft noodoplossing

Door een tijdelijke oplossing kunnen kinderen en hun ouders in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht weer veilig water uit de kraan drinken. Het ziekenhuis heeft een waterzak, vanwaaruit schoon drinkwater het gebouw in wordt gepompt. Die is er ook vandaag en morgen, meldt het ziekenhuis, waar kinderen met kanker worden behandeld.

Het ziekenhuis laat wel weten dat de voorraad drinkwater beperkt is. Mensen krijgen daarom het verzoek zuinig te zijn, onder meer bij het douchen. Afspraken en behandelingen gaan door.

👇 Word je ziek van de enterokokkenbacterie? In het drinkwater is dus de enterokokkenbacterie aangetroffen. Die komt van nature in de darmen voor en gezonde mensen worden er meestal niet ziek van, maar in sommige gevallen kunnen mensen maag- en darmklachten krijgen als ze het water binnenkrijgen.

Colleges, tentamens (en koffieautomaten)

Studenten, docenten en andere medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen voorlopig geen gebruik maken van de koffieautomaten. Die zijn in alle gebouwen afgesloten na de ontdekking van de bacterie in het drinkwater in de stad. Colleges en tentamens gaan wel door.

De universiteit vraagt mensen om de waterkokers niet te gebruiken en geen water uit de kraan te drinken. Ook moeten ze zelf genoeg gekookt water meenemen. Daarnaast krijgen mensen het advies om eten mee te nemen, „omdat niet duidelijk is of kantines geopend zullen zijn”.

