Antibiotica werken steeds slechter tegen infecties, dit is waarom dat zorgelijk is

De resistentie tegen antibiotica groeit. Bacteriën die huid- en urineweginfecties veroorzaken, zijn steeds vaker bestand tegen de antibiotica die artsen voorschrijven. En dat is zorgelijk.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dat in een jaarlijks rapport. Resistentie is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een van de grootste wereldwijde bedreigingen voor de gezondheid. Elk jaar veroorzaakt het 1,2 miljoen doden. Een infectie door resistente bacteriën kan minder goed behandeld worden met antibiotica en kan daardoor ernstiger verlopen.

Eerder bleek al dat baby’s te vaak onnodig antibiotica krijgen. Het onnodige gebruik van zulke medicijnen kan gevolgen hebben voor de gezondheid van het kindje, bijvoorbeeld een verhoogd risico op astma en eczeem.

Resistentiecijfers stijgen in Nederland

Nederland heeft het vergeleken met andere Europese landen nog goed voor elkaar. Door terughoudend beleid is de resistentie hier relatief laag. Toch zien onderzoekers van het RIVM, Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) en de universiteit van Wageningen ook hier de resistentiecijfers stijgen.

Zo is de Staphylococcus aureus moeilijker te behandelen dan voorheen. Fusidinezuur blijkt in ruim een kwart (26 procent) van de gevallen niet meer te werken tegen een wondinfectie met deze bacterie, al zeggen de onderzoekers erbij dat hun steekproef mogelijk vertekend is. Er zijn ook andere middelen beschikbaar, maar artsen houden graag meerdere opties open, ook omdat de medicijntekorten de laatste jaren oplopen. Antibiotica, die vaak van buiten de EU worden geïmporteerd, vormen daarop geen uitzondering.

Ziekenhuizen moeten door de toenemende resistentie vaker ‘laatste-redmiddel-antibiotica’ gebruiken. Dat zijn krachtige antibiotica, die worden ingezet bij ernstige infecties als standaard antibiotica niet meer werken.

‘Moeten samenwerken om resistentie tegen te gaan’

De ontwikkelingen die in het onderzoek naar voren komen, spelen in heel Europa. „Resistente bacteriën komen bij mensen en dieren voor, in voeding en in het milieu. Daarom is het noodzakelijk dat alle betrokken experts samenwerken om antibioticaresistentie tegen te gaan”, benadrukken de onderzoekers. „Onjuist en onnodig gebruik van antibiotica moet zoveel mogelijk worden voorkomen.”

Om te voorkomen dat resistente bacteriën zich verder verspreiden, moeten zorgmedewerkers bijvoorbeeld goed hun handen wassen als ze werken met patiënten die besmet zijn met een resistente bacterie.

Antibiotica in water en bodem maken probleem erger

Uit Chinees onderzoek naar vier veelvoorkomende antibiotica, waar Scientias over schrijft, blijkt dat antibiotica in het afvalwater de resistentie versnellen. Antibiotica komen onder meer in de bodem, in rivieren, afvalwater en landbouwgrond terecht. Daardoor verspreiden genen die resistentie veroorzaken bij bacteriën zich aanzienlijk sneller.

Antibiotica in het water en de bodem houden niet alleen bestaande resistentie in stand, maar bevorderen ook het ontstaan van nieuwe resistente eigenschappen, waardoor antibioticaresistentie dus erger wordt. De onderzoekers roepen op tot voorzichtiger antibioticagebruik, strengere controle op emissies en een verbeterde afvalwaterzuivering.

