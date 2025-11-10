Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dagelijks wandelen blijkt mogelijk krachtig wapen tegen alzheimer

Een nieuwe studie van het Amerikaanse Mass General Brigham-ziekenhuis laat zien dat regelmatig bewegen het brein kan beschermen tegen alzheimer. Zelfs een paar duizend stappen per dag kan het begin van de ziekte met jaren vertragen.

Onderzoekers ontdekten dat matige fysieke activiteit niet alleen het denkvermogen beter op peil houdt, maar ook de ophoping van schadelijke eiwitten in de hersenen afremt.

Meer stappen, minder achteruitgang

In het onderzoek, gepubliceerd in Nature Medicine, werd gekeken naar bijna 300 mensen tussen de 50 en 90 jaar oud. Geen van hen had aan het begin van het onderzoek tekenen van dementie. Ze droegen stappentellers en kregen hersenscans om de hoeveelheid alzheimer-gerelateerde eiwitten te meten.

De resultaten waren opvallend: mensen die dagelijks tussen de 3000 en 5000 stappen zetten, lieten gemiddeld drie jaar later pas tekenen van cognitieve achteruitgang zien. Bij 5000 tot 7500 stappen liep dat op tot wel zeven jaar later dan mensen die niet of minder wandelden. De minst actieve deelnemers hadden sneller last van ophoping van zogeheten tau-eiwitten en ervoeren een snellere achteruitgang van hun denkvermogen.

Leefstijl maakt verschil

Volgens hoofdonderzoeker dr. Jasmeer Chhatwal werpt het onderzoek nieuw licht op waarom sommige mensen met een verhoogd risico op alzheimer veel langzamer achteruitgaan dan anderen. „Levensstijlfactoren lijken invloed te hebben op de vroegste stadia van alzheimer. Dat suggereert dat we het proces kunnen vertragen als we op tijd ingrijpen”, zegt hij.

Het onderzoek toont vooral aan dat beweging de ophoping van schadelijke eiwitten in de hersenen afremt: een cruciale stap in het ontstaan van alzheimer. Mensen met weinig van deze eiwitten lieten nauwelijks achteruitgang zien, ongeacht hoeveel ze bewogen.

Hersenveranderingen bij alzheimer

Neurologe dr. Reisa Sperling van dezelfde onderzoeksgroep noemt de resultaten bemoedigend. „We zien dat fysieke activiteit helpt om cognitieve veerkracht op te bouwen en weerstand te bieden tegen hersenveranderingen die bij alzheimer horen”, zegt ze. „Dat geeft hoop dat we de ziekte in de toekomst deels kunnen voorkomen.”

De onderzoekers willen verder uitzoeken welke vormen van beweging het meest effectief zijn, en hoe intensiteit of duur invloed hebben op de hersengezondheid.

Eerste auteur dr. Wai-Ying Wendy Yau benadrukt dat zelfs kleine veranderingen verschil kunnen maken. „We willen mensen stimuleren hun hersenen te beschermen door fysiek actief te blijven. Elke stap telt, ook kleine verbeteringen kunnen op termijn grote effecten hebben.”

